Fetih Müzesi’nde ‘40 yıllık hatır” sergisi

Osmangazi Belediyesi, her yıl geleneksel olarak 5 Aralıkta kutlanan Dünya Türk Kahvesi Gününde farklı bir faaliyete imza atacak.

Geleneksel lezzetlerin başında yer alan Türk kahvesi, özel gününde Osmangazi Belediyesi tarafından kutlanacak. Eski, atmaya kıyılamayan ve 40 yıl hatırı olan kahve fincanları, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenecek renkli sergiyle vatandaşların beğenisine sunulacak.

Kahve tutkunlarını buluşturacak sergiye bütün vatandaşları davet eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Günlük hayatın değişmez tatlarından olan Türk kahvesi, çeşitliliğin artmasına rağmen ilgiyi hiçbir zaman kaybetmedi. Bizler böylesine güzel bir lezzetin UNESCO tarafından kabul edilen özel gününe kayıtsız kalmak istemedik. 5 Aralıkta gerçekleşecek sergide yer almak isteyen hemşehrilerimiz, 16 Kasım tarihine kadar birbirinden farklı anılar taşıyan fincanlarının hikâyesini, aldığı yılı ve isimlerini yazarak Fetih Müzesi’nde görevlilere teslim edebilir. Gelin hep birlikte 40 yıl hatırımız olsun” dedi.