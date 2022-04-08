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Fetih coşkusu sempozyumla taçlandı

Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 17’ncisini gerçekleştirdiği Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Sultan III. Mehmed Dönemi ve Bursa’ konulu sempozyum, 29 akademisyenin katılımıyla başladı.

Kültür Sanat 08.04.2022, 16:50
Fetih coşkusu sempozyumla taçlandı

Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 17’ncisini gerçekleştirdiği Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Sultan III. Mehmed Dönemi ve Bursa’ konulu sempozyum, 29 akademisyenin katılımıyla başladı.

Osmangazi Belediyesi’nin gelenekselleşen Fetih Şenlikleri’nin en önemli programlarından biri olan sempozyum, Osmanlı tarihine ışık tutacak.

Bu yılki konusu ‘Sultan III. Mehmed Dönemi ve Bursa’ olarak belirlenen ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde iki gün sürecek sempozyumda, yerli ve yabancı akademisyenler Sultan III. Mehmed dönemindeki Bursa ile ilgili bildiriler sunacak.

17 kitaplık kültür hazinesi ortaya çıktı

Programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nisan ayı süresince birbirinden farklı etkinliklerle tüm Bursalıları tarihi bir yolculuğa çıkartacaklarını söyledi. Fetih Şenlikleri çerçevesinde bu yıl Sultan III. Mehmed Dönemi ve Bursa konusunu incelediklerini ifade eden Başkan Dündar, “Geleneksel olarak düzenlediğimiz sempozyumlarımız, etkinliklerimiz içerisinde bizler için çok önemli bir yere sahip. Çünkü sempozyumlarımız ile her yıl bir Osmanlı padişahının hayatını inceleyerek, hocalarımızın sunumlarından ortaya çıkan bilgileri kitaplaştırma imkanı buluyoruz. Bugüne kadar yaptığımız sempozyumlarımız sonucunda 17 kitaptan oluşan bir külliyat meydana geldi. Bizler için gerçekten çok kıymetli” dedi.

Sempozyumu Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Dündar, “Açıldığı günden bu yana 1 milyon 300 binin üzerinde ziyaretçiye kapılarını açan müzemiz, Osmanlı’nın kuruluş felsefesini yansıtıyor. Osmanlı Devleti’nin 13’ncü padişahı, 92’nci İslam Halifesi ve aynı zamanda sancaktan gelip tahta çıkan son şehzade olan III. Mehmed’in dönemini burada dinlemenin bizlere ayrı bir keyif vereceğine inanıyorum. Bu etkinliğimizin ortaya çıkmasında büyük emeği olan Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu başta olmak üzere sunumları ile katkı sağlayan ve emek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca, Cumartesi günü Saltanat Kapı’dan başlayacak Fetih Yürüyüşü’ne herkesi davet ediyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu da, Başkan Mustafa Dündar’ın Fetih Şenlikleri’ni titizlikle yürüttüğünü ifade ederek, “Şenliklerde, yaklaşık 1 yıl önceden konuyu belirleyerek çalışmalarımıza başlıyoruz. Nisan ayına geldiğimizde ise akademisyen arkadaşlarımızın desteği sonucu ortaya çıkardığımız kitabımızı tüm Bursalıların istifadesine sunuyoruz. Bu yıl kitabımızda 26 araştırmanın sonucu var. Tebliğlerimizin hepsi konusunda uzman ilim adamları tarafından hazırlandı. Herkes için hayırlı olsun” dedi. Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu adına bastırdığı ‘Bir Ömür Tarih’ adlı kitabı Oğuzoğlu’na takdim etti.

Akademisyenler bildiri sundu

Prof. Dr. Gönül Tekin’in başkanlığında başlayan sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Feridun Emecen ‘Yeni Yüzyılın Yeni Hükümdarı: III. Mehmed ve Dönemi’, Prof. Dr. Özer Ergenç ‘Sultan III. Mehmed Döneminde Bursa’da Ticari Hayat’, Doç. Dr. Zülkif Dağlı da ‘Canik Sancağı’ndaki XVI. Yüzyılda Osmanlı Düzeni’ konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

İlk oturumun ardından sempozyuma, Osman Gazi Salonu’nda Prof. Dr. Mehmet Kalpaklı başkanlığında, Orhan Gazi Salonu’nda Prof. Dr. Mustafa Öztürk başkanlığında devam edildi. Birinci salonda Prof. Dr. Gönül Tekin’in ‘III. Mehmed Zamanında Baki ve Nev’i’nin Divanlarındaki Bazı Üslup Özellikleri’, Prof. Dr. Günay Kut’un ‘III. Mehmed’in Sünnet Düğünü İle İlgili Kitapları ve Türbesinin Kitabesi’, Melek Gençboyacı’nın ‘Ali Emiri’nin Kütüphanesinden Sultan III. Mehmed Dönemi’ konulu bildirileri sunuldu. İkinci salonda ise Prof. Dr. Mustafa Kara’nın ‘Bursa’da Bir Melami Kutbu: Hasan Kabaduz’, Prof. Dr. Mehmet İpşirli’nin ‘Sultan III. Mehmed’in Hocası: Hoca Sadeddin Efendi’ ile Prof. Dr. Osman Çetin’in ‘III. Mehmed Dönemine Ait 194 Numaralı Bursa Şer’iye Sicili’ konulu sunumları yapıldı.

Oramiral Metin Alaç’ın başkanlığında Osman Gazi Salonu’nda gerçekleşen sempozyumun son oturumunda ise Prof. Dr. Nevin Özkan ‘Şehzade III. Mehmed’in 1582 Yılı Sünnet Kutlamaları’, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu-İsmail Yaşayanlar ‘Sultan III. Mehmed Dönemi Tarihçileri’, Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu ‘Sultan Mehmed-i Salis ve Devri’ konularını ele aldı. Bunun yanı sıra Orhan Gazi Salonu’nda Prof. Dr. Ersin Gülsoy başkanlığında Prof. Dr. Mehmet İnbaşı ‘Sultan III. Mehmed ve Valide Safiye Sultan İçin Okunan Sureler’, Prof. Dr. Mehmet Kalpaklı ‘Osmanlı’da Payendaz Geleneği’, Prof. Dr. Mefail Hızlı ‘III. Mehmed Döneminde Bursa’ konularına değindi.

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