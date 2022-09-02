Fethiye’deki Antik Tiyatro 7 yıl aradan sonra ziyarete açılıyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde deniz kıyısında hem de şehir merkezinde yer alan, ender antik tiyatrolardan Telmessos Tiyatrosu yaklaşık 7 yılın ardından kapılarını ziyaretçilere açıyor.

M.Ö. 2. Yüzyıla ait Helenistik ve Roma dönemlerinin izlerini taşıyan Fethiye Antik Telmessos Tiyatrosu eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay döneminde restorasyon ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanmıştı. Ancak müteahhit firmanın hukuki bir süreci nedeniyle bir türlü bitirilmeyen restorasyon çalışmaları Antik Tiyatronun ziyarete ve etkinliklere açılamamasına neden olmuştu.

Tam 7 yıldır devam eden sürecin ardından Muğla Valiliği ve Fethiye Kaymakamlığı yargı süreci devam ederken, hiçbir restorasyon çalışması yapılmaksızın mevcut alanın ziyaret edilebilir ve kültür sanat faaliyetlerinde kullanılabilir hale getirilmesi için Bakanlık izinleri doğrultusunda Koruma Kuruluna Uygun görüşlü kararı ile birlikte ilgili mahkeme süreci bitene kadar müteahhidin de rızası sonucu kesilmiş taşların yakın bir yere taşınması sağlanarak, çalışma başlatıldı. Fethiye merkezindeki Antik Telmessos Tiyatrosu Fethiye Müze Müdürü Deniz Ongun, Muğla Röleve ve Anıtlar Müdürü Bilge Özyer, Fethiye Turizm Danışma Müdürü Saffet Dündar, Anıtlar Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte aşırı sıcak havaya rağmen planlanan doğrultuda restorasyonda kullanılacak kayalar vinç ve iş makinalarıyla taşınmaya başladı. Tiyatroya giriş ve çevresi açılıp, yerli ve yabancı turistlerin ziyareti ile kültür sanat faaliyetlerine açık hale getirilecek.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Antik Telmessos Tiyatrosunun ziyarete açılabilmesi ve kültür sanat faaliyetlerine başlanabilmesi için startı verilen çalışmaları yerinde inceledi. Müze Müdürü Deniz Ongun ve Muğla Röleve ve Anıtlar Müdürü Bilge Özyer’den çalışmalar hakkında bilgi alarak bu çalışmaların kısa sürede sonuçlandırılmasını istedi. Yetkililer Fethiye Telmessos Antik Tiyatrosunun Bakanlık izinleri doğrultusunda başlatılan çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ve yerli yabancı turistlerin ziyareti ile kültür sanat etkinliklerine açılacağını kaydetti.