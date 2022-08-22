Festivaller kenti Selçuk

11 kilometrelik kesintisiz bir sahile sahip olduklarını söyleyen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kentte 100 binlerce kişinin katıldığı festivaller düzenlendiğini ifade ederek, “İlham veren kent diye başladığımız bu serüvende, ilham veren kentten ilham alan festivallerin yapıldığı ve çok büyük festivallere ev sahipliği yapan bir kent olduk” dedi.

İzmir’in kültürel açıdan zenginliğiyle bilinen ilçesi Selçuk, festivaller kenti olma yolunda ilerliyor. Pamucak Sahilinde düzenlenen son gençlik festivaline 100 binlerce genç katılırken, ilçe 26-28 Ağustos’ta da dev bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Pamucak sahilinin 11 kilometrelik kesintisiz bir sahil olduğunu ifade eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Gerek kumuyla ve deniziyle, gerek doğal güzellikleri ve kum zambaklarıyla eşsiz bir sahil. Bunun haricinde Efes Selçuk, içerisinde birçok cevheri de barındıran kültürel ve tarihi mirasın da olduğu değerler hazinesine sahip bir kent. Bu anlamda da kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Hem tarihi anlamda çok büyük bir misyonunun olması, hem de doğal güzelliklerinin olması çok önemli. Bu bütünlüğü herkese tanıtmak istiyoruz. En büyük derdimiz bu” dedi.

Yabancı tursitlerin ilgisini çektiği gibi yerli ziyaretçilerin de ilgisini çekerek Selçuk’u markalaştırmak istediklerini söyleyen Başkan Ceritoğlu Sengel, “İlham veren kent diye başladığımız bu serüvende, ilham veren kentten ilham alan festivallerin yapıldığı ve çok büyük festivallere ev sahipliği yapan bir kent olduk. Burada çadır kamping alanlarının olması, kamp alanlarıyla birlikte kültürel festivallerin olması ciddi anlamda ilgi çekiyor. En son yapılan festivalde, 5 günde toplam 110 bin kişinin girdiği bir gençlik festivali gerçekleşti. Burada çeşitli sanatçılar yer aldı. 18-25 yaş aralığındaki 110 bin genç ziyaretçiyi buraya çektik. Bunun kent ekonomisine de katkısı oluyor. Bu çok büyük bir önem arz ediyor. Hem esnaf kazanıyor, hem buranın tanınırlığı giderek artıyor” diye konuştu.

“Festivaller kenti oldu”

Selçuk’a ‘festivaller kenti’ demeye başladıklarını ifade eden Ceritoğlu Sengel, “Bundan sonra da birçok festivale ev sahipliği yapacağız. 2019’da göreve başladığımızda seçim bildirgemizde ‘Efes Selçuk, birçok değere sahip. Bu değerleri biraz daha ortaya çıkarmamız lazım’ demiştik. Sanırım bunu başardık. Kentimiz şuanda bir cazibe merkezi haline geldi. Selçuk, ilham veren kent, aynı zamanda festivaller kenti oldu” dedi.

“Kentin ekonomisi daha iyi bir ivme kazanacak”

90’lardaki turizm anlayışının artık ortadan kalktığını belirten Ceritoğlu Sengel, “90’larda turistler sırt çantalarını takıp bireysel seyahatler yapıyordu. O yüzden kentin içerisine giriyorlardı ama artık kitlesel turizm olması nedeniyle, gelen ziyaretçiler Efes Selçuk kent içerisine girmemeye başladı. Biz burada kendi vizyonumuzu ortaya koyarak kitlesel turizm yapan insanlara Efes Selçuk’un içerisinin de ne kadar kıymetli olduğunu anlatarak, bu festivallere ev sahipliği yaprak bu noktaya geldik. Şuanda kentin içerisinde hem yerli hem yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyoruz. Kentin içerisinde yeni lokasyonlar oluşturup daha keyifli alanlar düzenleyeceğiz. Bu şekilde de kentin ekonomisi daha iyi bir ivme kazanacak” dedi.

Keçifest, 26 Ağustos’ta

Selçuk’ta düzenlenen festivalleri farklı bir noktaya getirmeye çalıştıklarını da anlatan Ceritoğlu Sengel, “Sadece kültür sanat festivali değil insanların aradığı, sağlıkla ilgili doğayla iç içe geçebilen festivaller gerçekleştireceğiz. Bu şekilde Efes Selçuk’taki tüm değerleri ortaya çıkarabileceğimiz çalışmalar gerçekleştireceğiz. 26 Ağustos’ta kültür sanat festivali olan Keçifest’e ev sahipliği yapacağız. Tek bir sahne değil birçok sahnede her şeyin bir arada olduğu organizasyonlara ev sahipliği yapamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

26-28 Ağustos’ta Pamucak sahilinde düzenlenecek olan Keçifest, Türkiye’nin dört bir yanından kampçıları ağırlayarak, üç gün boyunca müzik ve eğlence maratonu yaşatacak. Zülfü Livaneli ve Ercan Kesal’ın özel konukları arasında yer alacağı Keçifest’in açılış günü olan 26 Ağustos Cuma günü, Pentagram, Moğollar, Perdenin Ardındakiler, Dedublüman, Sedef Sebüktekin ve Batu Akdeniz sahne alacak. Keçifest, 27 Ağustos Cumartesi günü Hayko Cepkin, Yüksek Sadakat, Ozbi, Niyazi Koyuncu, Mavi Gri, Mengene ve Erdal Bayrakoğlu konserleri ile devam ederken, 28 Ağustos Pazar günü Feridun Düzağaç, REDD, Bulutsuzluk Özlemi, Şanışer & Sokrat ST, Aylin Aslım ve The Madcap konserleriyle son bulacak.