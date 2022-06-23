Festivalin coşkusu Esenyurt’u sardı

Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali için 16 ülkeden ilçeye gelen misafir gruplar, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile tanıştı. Kültür elçilerine seslenen Başkan Bozkurt, “Buradan güzel anılarla ayrılacağınıza inanıyorum. Dünyayı güzellik kurtaracak” dedi.

İlçe tarihinde ilk defa yapılan “1. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali” bugün başlıyor. Birbirinden güzel etkinlikle dolu olan festivalin coşkusu tüm ilçeyi sardı. Barış, kardeşlik ve dostluğun vurgulandığı festival için gelen kültür elçileri, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile tanıştı. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan tanışma programına her ekipten bir lider, bir kadın ve bir erkek yöresel kıyafetleriyle katıldı. Müzikleriyle ve danslarıyla 26 Haziran’a kadar Esenyurt’a festival coşkusunu yaşatacak olan misafir gruplara seslenen Başkan Bozkurt, “Sizleri burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. Buradan güzel anılarla ayrılacağınıza inanıyorum. Dünyayı güzellik kurtaracak” ifadelerini kullandı.

Birbirinden güzel gösteriler Esenyurtluları bekliyor

Festivalde birbirinden güzel etkinlik ve konserlerin yanı sıra bugün ‘Anadolu Ateşi’ de özel dans gösterisi ile Esenyurtluları bekliyor. Esenkent Mahallesi’ndeki Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılacak olan festivalin heyecanı, misafir grupların ilçenin ayrı noktalarında yapacağı renkli gösterilerle tüm ilçeye yayılacak. Esenyurt festival boyunca renklerin, dillerin, kültür ve sanat gösterilerinin merkezi olacak.

Sanatın ve müziğin doyasıya hissedileceği festivalin bugünkü programı, saat 16.00’da buluşma korteji ile eski belediye bahçesinde başlayacak. Saat 18.00’de Esenkent Havana Parkı’nda yürüyüş korteji ile devam edecek. Ardından saat 19.30’da açılış seremonisi ve sahne gösterileri Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. Saat 21.30’da "Anadolu Ateşi" Dans Gösterisi ile son bulacak.