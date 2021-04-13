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Feryal Öney İş Sanat’a konuk oluyor

Türk halk müziğinin sevilen sesi Feryal Öney İş Sanat’a konuk oluyor. “Arzu Kızım”, “İp Attım” ve “Bozatlı Hızır” gibi hareketli türkülerin yer aldığı bir repertuvarla sevenleriyle buluşacak Öney’e konserde Ayhan Akkaya, Turgay Özkurt, Mehmed Mert Baycan, Kutay Özcan ve Cansun Küçüktürk eşlik edecek.

Kültür Sanat 13.04.2021, 09:34
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Feryal Öney İş Sanat’a konuk oluyor

Türk halk müziğinin sevilen sesi Feryal Öney İş Sanat’a konuk oluyor. “Arzu Kızım”, “İp Attım” ve “Bozatlı Hızır” gibi hareketli türkülerin yer aldığı bir repertuvarla sevenleriyle buluşacak Öney’e konserde Ayhan Akkaya, Turgay Özkurt, Mehmed Mert Baycan, Kutay Özcan ve Cansun Küçüktürk eşlik edecek.

Türk halk müziğinin sevilen sesi Feryal Öney İş Sanat’a konuk oluyor. “Arzu Kızım”, “İp Attım” ve “Bozatlı Hızır” gibi hareketli türkülerin yer aldığı bir repertuvarla sevenleriyle buluşacak Öney’e konserde Ayhan Akkaya (elektro kontrbas), Turgay Özkurt (klarnet-saksafon), Mehmed Mert Baycan (perküsyon), Kutay Özcan (bağlama) ve Cansun Küçüktürk (elektrik gitar) eşlik edecek. 17 Nisan Cumartesi saat 20.30’da ilk gösterimi yapılacak konser sezon boyunca kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında ve internet sitesinde erişime açık olacak.

Nisan ayında, Camerata Saygun Oda Orkestrası konseriyle başlayan program Yaprak Sayar konseri ile devam etti. Batuhan Uzgören şefliğindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası’na keman sanatçısı Can Özhan eşlik etti. 21 Nisan’da geleneksel müzik kültürümüzün ezgilerini modern enstrümanlar ile buluşturan Anadolu Nefesli Beşlisi seyircisi ile buluşacak. 30 Nisan’da ise Jülide Özçelik Dünya Caz Günü’ne özel bir konser verecek. Tüm konser ve etkinlikler ilk gösterim tarihlerinden itibaren İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalından ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek.
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