FERİT KARAHAN’IN “OKUL TIRAŞI”NA 38. ULUSLARARASI FECR FİLM FESTİVALİ’NDEN EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ!

Ferit Karahan’ın 71. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü’nü kazanan yeni filmi “Okul Tıraşı”, Hong Kong, Moskova ve Güney Kore’de düzenlenen festivallerde düzenlenen gösterimlerle ise sinemaseverlerle buluştu. “Okul Tıraşı”, son olarak Tahran’da katıldığı 38. Uluslararası Fecr Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’ne layık görüldü. Ferit Karahan’ın Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı senaryo, yönetmenin kendi hayatından da izler taşıyor.

“Okul Tıraşı”nın festival yolculuğu 11-20 Haziran 2021 tarihleri arasında Çin’de düzenlenen 24. Uluslararası Şanghay Film Festivali ve 18-26 Haziran 2021 tarihleri arasında İspanya’da düzenlenen 36. Uluslararası Valencia Film Festivali CINEMA JOVE ile devam edecek.

“Okul Tıraşı”, baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un hikâyesi... Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız’ın paylaştığı filmin kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise, çekimlerin yapıldığı Van’ın Bahçesaray ilçesinde bölgenin yerel halkından seçildi. Editörlüğünü Sercan Sezgin’in ve Hayedeh Safiyari’nin, görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi’nin yaptığı filmin dünya dağıtımını ise İtalya merkezli Intramovies üstleniyor.

Asteros Film yapımı “Okul Tıraşı”, tüm dünyada festival yolculuğuna devam ediyor.