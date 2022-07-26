Fenomen sanatçı sahneden sevenlerinin üzerine atladı

Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağında düzenlenen kuzu kırpma festivalinde sosyal medya fenomeni olan Tıvorlu İsmail lakaplı İsmail Aşan adındaki yerel sanatçı konser verdiği sırada sahneden seyircinin üzerine atladı. Asker ve vatandaşlara konser veren sanatçının bu hareketi ilginç görüntülere neden oldu. İlginç hareket ve şarkılarıyla konser alanındakilere doyumsuz anlar yaşatan yerel sanatçı saatlerce sahne yerine omuzlarda konser verdi. 2 gün süren festivalde konser veren Tıvorlu İsmail’in sosyal medyada paylaştığı görüntüleri tıklanma rekorları kırdı.