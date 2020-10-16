Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'

Fazıl Say'ın yeni albümü "Yeni Şarkılar" Ada Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı. Say, "Yeni Şarkılar" albümünde Edip Cansever, Turgut Uyar, Cemal Süreya, Nâzım Hikmet ve Ömer Hayyam'ın şiirlerine yer veriyor.

2013 yılında çıkardığı "İlk Şarkılar" albümünde, ünlü şairlerin eserlerini Serenad Bağcan yorumu ile bir araya getiren Fazıl Say'a, "Yeni Şarkılar" albümünde de Bağcan eşlik ediyor. Bir devam niteliği taşıyan bu albümde Serenad Bağcan vokal solist olarak yer alıyor.

"Yeni Şarkılar"da Edip Cansever'in "Şey Şey Şey ve Şeylerden", Turgut Uyar'ın "Göğe Bakma Durağı", Cemal Süreya'nın "Bu Bizimki", Nâzım Hikmet'in "Masalların Masalı" ve Ömer Hayyam'ın "Ey Kör" adlı şiirleri yer alıyor. Albüm, şiir ve müziği tekrar bir araya getiriyor.

"İlk Şarkılar" projesinin devam albümünü yayımlamak istediğini daha önce de belirten Fazıl Say, önsöz yazısıyla bu çalışmanın kendisi için taşıdığı özel anlamı da dinleyicilerle paylaşıyor.

Babajim stüdyolarında, Pieter Snapper önderliğinde kayıtları gerçekleştirilen albümde; Serenad Bağcan, Cihat Aşkın, Carolina Eyck, Çağatay Akyol, Aykut Köselerli, Derya Türkan, Burcu Karadağ, Hakan Güngör, Okan Ersan, Eylem Pelit, Bahar Büyükgönenç, Evrim Baştaş, Dorukhan Doruk, Gözdem Şele, Elif Yurdakul Baykurt, Seyit Mas, Ecesu Sertesen, Sertan Sancar ve Mert Kutluğ gibi geniş bir sanatçı kadrosu yer alıyor.

"Yeni Şarkılar"da eserlere Burcu Durmaz, Sinem Akar, Nihan Oral, Gonca Gürses Van Herpen, Dilara Günaydın, Aybüke Eryiğit, Senem Demircioğlu, Seda Kırankaya, Eda Erdaş, Zeynep Halvaşi, Güvenç Dağüstün, Ozan Kutlar, Çağdaş Bektaş ve Hakan Çiftçioğlu'ndan oluşan koro eşlik ediyor.