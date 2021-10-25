Fatih’in medresesi müze oluyor

Edirne’de, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan ve müze olması planlanan 15. yüzyıl eseri Peykler Medresesi’nin restorasyon çalışmaları sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan 15. yüzyıl eseri Peykler Medresesi’nin yenileme çalışmaları devam ediyor. Medresedeki çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi yapı, Mimar Sinan Eserleri Müzesi olarak işlev görecek. Edirne Valisi Ekrem Canalp, medresede devam eden yenileme çalışmalarını inceledi. Tarihi yapıyı, beraberindekilerle gezen Canalp, proje ekibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Canalp, buradaki açıklamasında, Peykler Medresesi’nin Edirne’nin önemli tarihi yapılarından biri olduğunu ve turizme kazandırılacağını söyledi.

"Peykler Medresesi, Mimar Sinan müzesi oluyor"

Canalp, açıklamasının devamında, “Bu restorasyonla birlikte bu tarihi eseri geleceğe taşınacak. Peykler Medresesi, Edirne’nin önemli tarihi yapılarından biridir. Kentteki tarihi camiler gibi medreseler de tarihe ışık tutuyor. Bu yapıların turizme önemli katkıları vardır. Peykler Medresesi’nin yanında yer alan Saatli Medrese’nin, restore edildikten sonra Fatih Sultan Mehmet Müzesi olması sebebiyle, Peykler Medresesi’nin de Mimar Sinan Eserleri Müzesi olarak düzenlenecek. Buradaki çalışmalarımız titizlikle sürüyor. Burada iki şeyi birlikte yapıyoruz. Birincisi bu mekanı aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Aynı zamanda restore ettiğimiz bu eseri müzeye dönüştürmüş olacağız. Mimar Sinan’ın yapmış olduğu en meşhur eserlerinin mini versiyonlarını sergileme imkanımız olacak. Burası hem Üç Şerefeli Camisi’nin bitişiğinde bulunması dolayısıyla hem bir tarafının Saatli Medrese ve Fatih Sultan Mehmet Müzesi olması dolayısıyla, burasının da müze olmasıyla bu bölgede yeni bir kültürel üçgen ortaya çıkmış olacak. Edirne’ye gelen misafirlerimiz, turistlerimiz bu bölgeye geldikleri zaman bu üç yapıyı da beraberce ziyaret etme imkanı bulacaklar. Bir cami, iki müze ve iki medreseyi aynı anda ziyaret edebilecekler. Bu alan, Edirne’nin yeni bir kültür alanı olarak canlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

Edirne İl Özel İdaresi ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce tarihi yapının onarım çalışmaları devam ediyor.