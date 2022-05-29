Fatih Sultan Mehmet, annesinin memleketi Kastamonu’da anıldı

Fatih Sultan Mehmet’in annesi Hatice Alime Hüma Hatun’un doğduğu Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümü kutlandı.

Fatih Sultan Mehmet’in annesi Hatice Alime Hüma Hatun’un doğduğu ve gelin olduğu ilçe Devrekani’de, İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümü törenle kutlandı. Devrekani Kaymakamlığı ve Devrekani Belediyesi öncülüğünde yapılan Fetih Şöleni, Devrekani ilçesine bağlı Çayırcık Mahallesinde gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmet Han ile Annesi Hatice Alime Hüma Hatun’u anma etkinlikleri çerçevesinde kutlanan Fetih Şöleni’ne katılım yoğun oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma töreninde Kastamonu Atabeygazi Mehteran Derneği gösteri yaptı. Mehteran takımı birbirinden güzel marşları çalarak etkinliğe renk kattı. Ardından katılımcılara atlarla gösteri yapıldı. At üzerinde çeşitli akrobasilerin yer aldığı gösteri büyük alkış topladı. Ayrıca Fetih Şöleni çerçevesinde halk oyunları gösterisi ile öğrencilerin hazırladığı şiirler okundu. Ardından ok atma üzerine eğitim alan öğrenciler tarafından gösteri yapıldı. Öğrenciler, ok atmadaki hünerlerini sergiledi. Son olarak yağlı güreş müsabakası yapıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen güreşçiler, birinci olabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte ayrıca katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

“İstanbul’u fetih eden Sultan Mehmet’in annesinin bu topraklardan çıkması bizleri gururlandırıyor”

Pandemi öncesi her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Fatih Sultan Mehmet Han ile Annesi Hatice Alime Hüma Hatun’u Anma ve İstanbul’un Fethinin 569. yıl dönümü kutlama programı düzenlediklerini belirten Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Osmanlı Padişahlarından Çelebi Mehmet’in 1421yılında ölmesinden sonra Osmanlı Devletinin tahtına hedefi bütün Anadolu’yu Osmanlı topraklarına katmak isteyen 2. Murat geçiyor. 1422 yılında Bolu yakınlarından karşılaşan ve Osmanlı-Candaroğulları Savaşından İsfendiyarbey yenik ayrılıyor ve Sinop’a çekiliyor. Osmanlı ordusuna karşı gelmekten pişmanlık duyan İsfendiyarbey, sultan 2. Murat’tan affını isteyerek oğlu Tacettin Beyin güzelliği ile ünlü kızı Hatice Alime Huma Hatun’un nikahla kabulünü rica ediyor. Bunun üzerine 2. Murat, İsfendiyarbey’den gelen mektup ve hediyelerini kabul ederek düğün hazırlıklarını başlatır ve 1423 yılında Kastamonu’yu bir heyet gönderir. İlçemiz Çayırcık Mahallesine gelen heyet, Hatice Alime Huma Hatun’un düğün merasimini burada yaparlar. Hatice Alime Huma Hatun, Çayırcık mahallemizde bulunan ve restorasyonu 2008 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Gelin Hamamı ismiyle anılan bu hamamda o yıllarda adet olduğu üzere Gelen Banyosu yaparak Bursa’ya gelin gönderilir. Yine Çayırcık mahallemizde bulunan o döneme ait İsmailbey Cami’nin restorasyonu ise 2006 yılında Vakıflar bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanmıştır. Ayrıca ilçemiz merkezinde bulunan İsmailbey Caminin restorasyonu bitmiş, İsmailbey Hamamının ise projesi tamamlanmış, yatırım programına alınmış önümüzdeki günlerde restorasyonuna başlanılacaktır. Büyük Fatih’in annesinin buradan çıkması bizim için büyük bir övünç kaynağıdır. Hüma Hatun’un Konstantiniye Dünyanın göğsünde parıldayan bir elmas gibi hayalleri süslüyordu. Osmanlı Devletinin tüm hanım sultanları gibi Hüma Hatun’da surları aşacak bir evlat doğurmayı ümit ediyordu. Bizans surlarını sarsacak bir ulu sultanın doğmasını yalnızca Ümmet-i Muhammed değil, kardinal şapkasından sıkılan halk ve onların başındaki ruhani zümre de bekliyordu. Hanedanın en şerefli fethini gerçekleştirecek olan büyük Fatih, Hüma Hatun’un kollarında yetişecekti. Milattan önce 29 defa kuşatılan fakat kapıları bir türlü açılamayan İstanbul’un Fethi, Hüma Hatun’un evladı Sultan Mehmet’e nasip olacaktır. İlçemizden gelin giden Hatice Alime Hüma Hatun’un yetiştirdiği o büyük Fatih, İstanbul’u Fethedecek, o kutlu müjdeye eren komutan olacaktır. Bu güzel yurdu bizlere emanet eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

“İsmailbey’in mezarını Bulgaristan’da bulamadık, halen arıyoruz”

İsmailbey’in Osmanlı İmparatorluğunun himayesini kabul etmesiyle Bulgaristan’ın Filibe şehrine gittiğini anlatan AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ise, “1887 yılında Osmanlı-Rus savaşı başladığında İsmailbey tarafından yaptırılan ve 52 caminin bulunduğu Bulgaristan’ın Filibe şehrinde Bulgarlar, iki cami hariç tüm camileri yıkıyor ve iki cami kalıyor. Filibe’de oğlu Kasım tarafından yaptırılan Kasimiye Camisinde türbesi bulunuyordu. 1914 yılında Bulgarlar, yol geçirme bahanesiyle bu camiyi de yıkıyor. Bundan sonra İsmailbey’in türbesinin nereye gittiği bilinemiyor. Ben, 5-6 yıldır bunu araştırıyordum. Filibe’deki din adamlarıyla, tarihçilerle görüştük. Bizim tarihçilerimizde de görüştük, 1914 yılından sonra İsmailbeyin türbesi talan edildikten sonra mezarın nereye gittiğini bilen yok. Keşke bulabilseydik, Kastamonu’ya getirip İsmailbey camisinde avludaki yerine defin edecektir. Ama başarılı olamadık bunda, hala daha aramaya devam edeceğiz. Mademki Alparslan’ın torunu, onun soyundan geliyor. Mademki bizim Kastamonu, Alparslan’ın yol arkadaşlarından müteşekkir bir şehir ve insan topluluğu, o halde onun gösterdiği yoldan, idealinden bizim sapmamız lazım. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız lazım. Nasıl ki Alparslan millet için, devlet için, din için neler yaptıysa bin yıldır başımıza çöreklenen devletlere de aynı şekilde direneceğiz. Burasını ebedi yurt, ebedi vatan olarak koruyacağız. Bunun başka hiçbir yolu yoktur” ifadelerini kullandı.

Vali Avni Çakır ise, “Kastamonu, İstanbul’un Fethinde de her zaman için devletin birliği ve beraberliği, bütünlüğü noktasında her zaman tarihte mutlaka görev alıyorlardı, burada da cihan padişahı doğuran anayı yetiştiren topraklar olması hasebiyle bu kutlu günü ve bu fethi yaşatma ve kutlamakta en fazla hakka sahip olan bölgelerden bir tanesidir. Hem Osmanlı’da hem de Türkiye Cumhuriyetinde her zaman devletinin milletinin yanında olmuş insanların topluğudur. Bende böylesine güzel insanlarla görev yapmaktan son derece onur ve gurur duyuyorum” diye konuştu.

Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun da, “Tarihi şan ve şerefle dolu asil Türk milletinin büyük zaferi İstanbul’un fethinin 569. Yılında birlikte olmanın haklı gururu içerisindeyiz. Rabbim, zaferimizi kutlu, asil milletimizi ebediyete kadar muzaffer eylesin”