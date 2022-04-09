Fatih Camii avlusunda 39. Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 39. Kitap ve Kültür Fuarı, Fatih Camii avlusunda açıldı. Açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İki fuar, İstanbul’un 39 ilçesini besleyecek. Burayı Ramazan ayı boyunca iğne atsan yere düşmeyecek şekle dönüştürelim” dedi.

Fatih Camii avlusunda 39. Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış programında Fatih Camii İmamı Yusuf Yılmaz Kur’an-ı Kerim tilaveti okudu. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar kitap fuarını gezdi.

“Kitap fuarının olmasını çok eskiden beri arzuluyordum”

Açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, “Burada Fatih Cami’nin avlusunda çok güzel ve müstesna bir gün. İki yıllık pandemi sürecinin hemen akabinde belediye başkanlığım sürecinde özellikle Fatih Camii avlusunda bu kitap fuarının olmasını çok eskiden beri arzuluyordum. Bu belediye başkanlığı dönemime denk gelmesi, Diyanet İşleri Başkanımızın da tenzihleriyle buraya devrolması umut ediyorum ki burada birçok güzelliğe sebebiyet verir. Çünkü Fatih Camii ilk medresenin kurulduğu yerdir. Bunlarla anılması gerekir” dedi.

“Amacımız mübarek Ramazan ayını kitapla buluşmaya vesile kılmaktır”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yıllardır kalplerimizi manen dirilten Ramazan ayında zihinlerimizi aydınlatmak, bilinç ve idrak dünyamızı canlı kılmak adına kitap fuarları düzenlemekteyiz. Amacımız mübarek Ramazan ayını kitapla buluşmaya vesile kılmaktır. Öncelikle, bu güzel hizmetlere katkıda bulunan bütün arkadaşlarıma, yayınevlerine, Türkiye Diyanet Vakfımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın mensuplarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kitap en büyük mirastır”

Erbaş, “Kitap büyüklerden küçüklere, öncekilerden sonrakilere, bugünden yarınlara kalan en değerli mirastır. Âlemde kullanıldıkça değerini yitirmeyen bir şey varsa kitaplar ve onlarda mevcut olan bilgilerdir. Bu sebeple ben yayınevlerini bu mirasın taşıyıcıları olarak görüyor, kitap fuarlarını da modern çağın gezen kütüphaneleri olarak tarif ediyorum. Kitap neşriyatının da kutsal bir görev olduğuna inanıyorum. Çünkü insanı kitapla buluşturmak, insanı bilmediği ile buluşturmak, bunu imani ve ahlaki bir hassasiyet ile yapmak gerçekten mübarek bir iştir” ifadelerini kullandı.

“Kitapseverlere büyük görevler düşmektedir”

Kitabın önemine vurgu yapan Erbaş, “Bizler tarihten günümüze kitaba verdiği değerle örnek olmuş bir medeniyetiz. Adeta kitabı ve kütüphaneyi mabet mesabesinde görmüşüz. Dolayısıyla dünyada hükmettiğimiz her yerde kitaplara değer vermişiz. Birilerinin yaptığı gibi yakıp yıkmamışız. Okumak fark etmek ve keşfetmektir. İçinde yaşadığımız çağ maalesef okumanın ötelendiği, imajın ve seyrin öncelendiği bir çağdır. Böylesi bir dünyada elbette kitapseverlere büyük görevler düşmektedir. Okumanın, düşünmenin ve keşfetmenin en büyük insani haslet olduğunu bu çağa anlatmak zorundayız. Bugün kitapla bağımız bazı ülkelere göre düşük olsa da ben bunun değişeceğine inanıyorum. Elbette bunun için emek ve gayret vermek gerekiyor” dedi.

“İki fuar, İstanbul’un 39 ilçesini besleyecek”

Büyük Çamlıca Camii’nde dün açılan fuarla beraber İstanbul’da iki fuar olduğunu aktaran Erbaş, “Gönlüm istiyor ki Ramazan ayı boyunca, Kadir gecesinin bitimine kadar fuarlarımız, stantlarımız gençlerimizle dolsun taşsın. Okullarımızdan öğretmenlerimiz, müdürlerimiz öğrencilerimizi getirsinler, fuarımızı gezdirsinler. Birisi burada, diğeri Üsküdar’da Büyük Çamlıca Camii’nin avlusunda. İki fuar, İstanbul’un 39 ilçesini besleyecek Ramazan ayı boyunca. Burayı Ramazan ayı boyunca iğne atsan yere düşmeyecek şekle dönüştürelim” ifadelerini kullandı.