Fashion Week Istanbul 12 Ekim'de başlıyor

Türkiye'nin en önemli uluslararası moda etkinliği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), Mercedes-Benz'in isim sponsorluğunda 15. sezonunu 12-16 Ekim tarihleri arasında tamamen dijital platformlar üzerinden sunacak. İHKİB'in organizasyonu ve Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, resmi web sitesi olan

http://www.mbfwistanbul.com adresinden takip edilebilecek. Türkiye’de yaratıcı disiplinlerin gelişmesine uzun yıllardır destek veren Mercedes-Benz, 2013 yılından bu yana MBFWI'nin isim sponsorluğunu aralıksız biçimde sürdürüyor.

Bu sezon dijitalleşmenin gücünü de arkasına alan MBFWI, gerek Türkiye'de, gerekse dünyada moda profesyonellerinin çekim merkezi olacak.

Dünya çapında isim sponsorluğunu üstlendiği tüm moda haftalarında olduğu gibi İstanbul'da da Mercedes-Benz, her sezon desteklediği bir tasarımcının defilesini sunuyor. MBFWI kapsamında bu sezon Mercedes-Benz, Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcılarından Özlem Süer'in, kariyerinde 30. yılını kutlayacağı İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu defilesini "Mercedes-Benz presents Özlem Süer" ismiyle sunacak.

Etkinliğin isim sponsoru olarak Mercedes-Benz, MBFWI çatısı altında geçtiğimiz yıl sunduğu "She's Mercedes" platformu kapsamında hem "Mercedes-Benz presents Özlem Süer" defilesiyle, hem de farklı projeler aracılığıyla ilham veren kadınlara olan desteğini sürdürecek. İz bırakan hikâyelerden yola çıkan, hayalleri olan ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürmüş kadınları bir araya getiren bir ilham platformu olarak öne çıkan She's Mercedes, Mercedes-Benz'in kadının güçlendirilmesi alanında sahiplendiği değerleri yansıtıyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, yeni sezon için görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: "Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 15. sezonunda büyük bir dönüşüm geçirerek tamamen dijital platformlara taşınıyor. İHKİB'in ve bu sezon etkinliği destekleyen Türkiye Tanıtım Grubu'nun vizyonuyla Türk tasarımcıların global ölçekte tanıtılması açısından benzersiz bir fırsata dönüşeceği kuşkusuz. Mercedes-Benz, global çapta önemli moda platformlarının isim sponsoru olarak, ilk Nisan ayında Mercedes-Benz Fashion Week Mexico ve bir süre önce de Mercedes-Benz Fashion Week Russia ile dijital moda haftasını deneyimlemişti. Dijital etkinliklerin pandeminin değil, içinde yaşadığımız çağın doğal bir sonucu olduğunu düşünüyorum, MBFWI’nin de bu avantajlardan faydalanarak, hem ulusal hem de uluslararası anlamda daha geniş kitlelere ulaşacağına inanıyorum."