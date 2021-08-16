Farklı türlerdeki belgeseller Ağustos ayında izleyicilerle buluşuyor

Otomobil tutkunlarına, tarih meraklılarına ve doğaseverlere özel belgeseller izleyiciyle buluşuyor. Tivibu farklı türlerdeki belgeselleri Ağustos ayından itibaren izleyicilere sunuyor.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, Discovery, National Geographic ve Love Nature kanallarından izlenebilecek farklı türlerdeki belgeselleri Ağustos ayından itibaren izleyicilere sunuyor. Belgeseller arasında Yükselen Fırtına, Vahşi Seferler: Maymun Günlükleri, 11 Eylül: Amerika’da Bir Gün ve Üç Adam Dört Teker gibi içerikler yer alıyor.

İklim krizinin etkileri belirginleşirken: ‘Yükselen Fırtına’

Amerika kıtasında meydana gelen fırtınalar, “fırtına avcısı” olarak da bilinen Reed Timmer ve ekibinin radarında. Seyirciler, kasırgalardan toprak kaymalarına kadar Amerika’da bir yıl boyunca meydana gelen dünyanın tehlikeli hava olaylarına ekiple birlikte tanık oluyor. 15 Ağustos’tan itibaren National Geographic ekranlarında olacak ‘Yükselen Fırtına’, iklim krizinin yol açtığı zararları da gözler önüne seriyor.

Ormansızlaştırmanın etkilediği orangutanlara özel içerikler

Ormansızlaştırmanın etkilediği orangutanlara dikkat çekmek amacıyla, her yıl 19 Ağustos’ta kutlanan Uluslararası Orangutan Günü’ne özel içerikler de ay boyunca dijital televizyon platformu ekranlarında olacak. Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan orangutanların korunması için Love Natura’da yayınlanan bu programlar arasında ‘Vahşi Seferler: Maymun Günlükleri’ ve ‘Orangutan Orman Okulu’ yer alıyor. Benzersiz bir orman okulu sisteminde yetişen bir orangutan çetesinin zaferleri ve trajedilerini anlatan ‘Orangutan Orman Okulu’nun ilk sezonu 15 Ağustos’tan itibaren izlenebilecek.

Saldırıların 20’nci yılına özel ‘11 Eylül: Amerika’da Bir Gün’

ABD’de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının 20’nci yıldönümünde ‘11 Eylül: Amerika’da Bir Gün’, tanıkların gözünden yaşananlara odaklanıyor. 11 Eylül Anıtı ve Müzesi ile birlikte hazırlanan belgeselde izleyiciler, tanıkların ifadelerine kulak verirken arşiv görüntüleriyle saldırıların ardında kalan izleri ve az bilinen detayları öğrenebiliyorlar. 31 Ağustos’ta National Geographic’te yayınlanacak ‘11 Eylül: Amerika’da Bir Gün’ yakın tarih meraklılarını bekliyor.

Otomobil tutkunları için: ‘Üç Adam Dört Teker’

Üç uzman yarışsever, ‘Üç Adam Dört Teker’ programında, klasik arabaları onarıp satan Salvage Hunters’ın yıldızı ve başarılı antikacı Drew Pritchard, motor sporları tutkunu Andy Jaye ile profesyonel İngiliz yarış pilotu Marino Franchitti her hafta dünyanın heyecan verici klasik yarış arabalarından birini inceliyorlar. 20 Ağustos’ta yayına girecek programda Pritchard, Jaye ve Franchitti bugüne kadar piste çıkmış iyi arabaları keşfederken her bölümde otomobil dünyasından önemli bir parçayı da mercek altına alıyorlar.