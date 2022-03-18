Farklı meslek gruplarından oluşan korodan müzik ziyafeti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde farklı meslek gruplarında çalışan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan koro tarafından verilen müzik ziyafeti büyük ilgi gördü.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve doktor, mühendis, hemşire, öğretmen, avukat, gümrükçü ve esnaftan oluşan ‘Gönüllüler Korosu’, Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin konferans salonunda sahne aldı. Yeşilçam film müziklerini de seslendiren koro, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Müzik ziyafetinin ardından bir konuşma yapan Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, ‘Gönüllüler Korosu’nu sergiledikleri güzel performanstan dolayı kutladığını belirterek, “Koromuz, birçok meslek grubundan gönüllülerimizin bir araya gelmesiyle oluştuğunu görüyoruz. Hakikaten çok üst düzey performans ve çok kaliteli bir ekip, ben bu ekibi bir araya getiren ekip şefimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu ekibimizi bir arada tutup, daha çok güzel etkinlikler ve konserlerle Yüksekovalı hemşehrilerimizin huzurunda olurlar. Yüksekova tarihinde ilk defa böyle görkemli bir konser düzenlendiği ve ‘Gönüllüler Korosu’ oluşturulduğunu görüyoruz. İnşallah bu güzel koroyu bir arada tutarız” şeklinde konuştu.

Koro Şefi Hatice Burcu Üner ise amacının müzik severleri bir araya getirmek olduğunu belirterek, “Koromuzda doktorlarımız, öğretmenlerimiz, mühendislerimiz, avukatlarımız, esnafımız ve ev hanımlarımız yer alıyor. Bu insanlar zamanında müziğe gönül vermişler. Ondan ötürü bu insanları bir araya getirerek Yüksekova’da Türk Sanat Müziği konseri vermeye karar verdik. Bundan öncede Yüksekova’da Türk Sanat Müziği etkinliği hiç yapılmadı. Bu konuda müziğin evrenselliğini öğretmek istiyoruz ve güzel bir gece yaşattık” dedi.

Konsere Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, STK başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.