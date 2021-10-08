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Farklı dünyalar ‘Gerçeğin Görünen Yüzü’ adlı kitapta buluştu

İnsan kaynakları uzmanı Tuğba Camuzoğlu’nun yeni kitabı “Gerçeğin Görünen Yüzü” ile kitapseverlerle buluştu.

Kültür Sanat 08.10.2021, 16:18
Farklı dünyalar ‘Gerçeğin Görünen Yüzü’ adlı kitapta buluştu

İnsan kaynakları uzmanı Tuğba Camuzoğlu’nun yeni kitabı “Gerçeğin Görünen Yüzü” ile kitapseverlerle buluştu.

Kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra insan - toplum ilişkileri üzerine önemli araştırmalar yapan Camuzoğlu, son eseri “Gerçeğin Görünen Yüzü” ile farklı meslek gruplarında başarılı olmuş isimlerin tecrübelerini, yaşantılarını ve insan hikayelerini söyleşi tadında sunarak yeni kitabında okuyucularıyla buluşturdu.

Sanat, bürokrasi, yargı, tıp ve iş dünyasından farklı isimlerle bir araya gelerek mesleki yaşantılarının insana ve topluma kattıkları Camuzoğlu’nun kaleminden okurlarına aktarılıyor.

Tecrübe ve başarının kendiliğinden ya da tesadüflerle değil zorluklarla mücadeledeki azim ve kararlılıkla kazanıldığını ifade eden eserin yazarı Camuzoğlu, “Tecrübe ve başarı toplumu oluşturan tüm bireylerin arzusu, ancak bu arzu çoğu zaman tek başına yeterli olmuyor. Hangi mesleğin bir parçası olursanız olun, önünüze çıkan engellere karşı göstermiş olduğunuz direnç sizi o zaman tecrübeli ve başarılı insan yapıyor. Mücadele ve azim insanı zorlayan kavramlar olsa da engeller aşıldığında, geriye dönüp bakıldığında hayatınız tebessümle okunan bir seyir defteri halini alıyor. Bu kitapta da bu seyir defterlerine ışık tutmayı arzu ettim. Mesleğinde başarılı olmuş herbiri çok kıymetli isimlerle yapmış olduğum söyleşileri okurlarımızla buluşturmak istedim. Okurlarımızın, tebessümle karşılayacağını düşündüğümüz, söyleşilerle oluşturduğumuz bu kitapta kendi hayatlarından da yansımalar bulacağına inanıyorum. Bu kitabı keyifle yazdık, keyifle okunmasını diliyorum” diye konuştu.

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