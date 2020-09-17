Farklı dönemlerin klasikleri iş ve hizmet araçları Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Tek farı, tek sileceğiyle triportör, ABD’de özel üretilen posta kamyonu, belediyeye hizmet veren itfaiye aracı ve daha fazlası… Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, aralarında yerli üretimlerin de bulunduğu otomobil koleksiyonunu ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Günümüzde eşine pek rastlanmasa da ait oldukları dönemin efsanesi olan farklı modeldeki araçlar, nostaljik ve orijinal görünümleriyle ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Müzedeki araçların bir kısmı şöyle:

Triportör: 1968 model, Arçelik marka… Arçelik ve İtalyan Innocenti firmasının iki ve üç tekerlekli araçlar üretmek üzere yaptığı ortaklığın ürünü bu araçların motorları ithal edilmişti ancak fiberglas kasaları ve diğer birçok parçaları Türkiye’de üretildi. Trafiğe kaydı kamyonet değil motosiklet olarak yapılan triportörler, 500 kiloya kadar yük taşıyordu.

İtfaiye Aracı: Moris Magirus ilk fabrikasını 19’uncu yüzyılda Almanya'da açtı. Bu itfaiye aracı, 27 Eylül 1922'de Almanya Frankfurt’ta yer alan Kühler Fabrikası'nda üretildi. Kroseri ahşap ve sacdan oluşan aracın, merdiveni ve su pompası sonradan ilave edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeye bağışlandı..

Röntgen Aracı: İskoç şirketi Albion tarafından üretilen röntgen aracı, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz Ordusu tarafından en çok kullanılan şasilerden biri olan A10 kuvvetli ve güvenilir olmasıyla tanındı. 1917 model araç, savaştan sonraki yıllarda Türkiye'de bir süre kullanılıp depoya kaldırıldı. 2001'de Müze Atölyesi tarafından restore edildi.

Çift Katlı Otobüs: 1962 model AEC Routemaster, iki katlı… Bir dönem hem Londralılar hem de turistlerin gözdesi olan Routemaster, Kuzey-Batı ve Londra merkez güzergahında 52 numaralı hattaki otobüs olarak sergileniyor.

Posta Arabası: Ford Model A 40 Mailtruck, 300 adet üretilen posta servisi aracından biri… Model A dağıtım araçlarının karoserleri, Posta Servisi tarafından özel olarak yeniden tasarlandı ve Ford'un özel atölyelerinde üretildi. Bugün 20'den daha az orijinal örneğin kaldığı tahmin ediliyor.

Çiçekci Arabası: Henry Ford 'T' Modeli'ni 1908'de yarattı. Bu araçtan, dünyanın ilk büyük seri imalat bantları kullanılarak toplam 15 milyon adet üretildi. Ticari araç formunda da üretimi gerçekleştirildi. C-Cab teslimat kamyoneti modeli adını şöför mahallinin arka desteğinin hilal şeklinde olmasından alıyor. Müzede sergilenen model, 1982 yapımı "The Mae West Story" filminde ve 1985 yapımı bir Broadway şovunda kullanıldı.

Nakliye Kamyonu: Bu az bulunan benzinli kamyon, White kardeşler tarafından 1917 yılında üretildi ve kısa süre önce İngiltere'de restore edildi.

Gezici Dükkan: 1926 yılında, İsviçre’de, Ford TT model kamyonların kullanımı ile başlayan Migros gezici dükkanlara bir örnek. 1930’lara ait bir Ford A’nın şasisine sahip.

Taksi: Landaulette Austin firması her zaman meşhur Londra taksilerinin ana üreticisi oldu. 1930-1948 yıllarında üretilen 12-4 modelinin şasisi Austin, karoseri Mann & Overton tarafından yapıldı. Müzede sergilenen otomobil, 9 Kasım 1936 yılında tescil edildi ve 1955 yılına kadar taksi, 1969 yılında restore edilinceye kadar da özel araç olarak kullanıldı.