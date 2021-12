Faithless hayranlarına müjde! İstanbul'a geliyorlar...

İstanbul’un en özel ve etkileyici lokasyonunda konumlanan, The Ritz-Carlton, Istanbul 2022 yılını karşılamak için şehrin en cazibeli adreslerinden. Özgün ve ayrıcalıklı hizmetlerini yeni yılda rüya gibi bir deneyimle sunan otel, geceye özel sahne alacak Faithless ile müzik ve eğlence dolu bir dünyanın kapılarını aralayacak.

İngiltere'nin efsanevi grubu Faithless, The Ritz-Carlton, Istanbul’un balo salonunda gerçekleşecek partide performans gösteriyor. 1995 yılında Londra'da kurulan Faithless yeni albümü en son ‘The Dance’ in tanıtım turnesi kapsamında, 2010 yılında İstanbul’da sahne almıştı. 10 yıllık bir aranın ardından 'All Blessed' albümüyle geri dönen grup, yeni yılın coşkusunu yeniden şehrin kalbinde yaşatıyor.

Etkinliğin biletlerine Biletix ya da Gmticket’tan ulaşılabilecek.