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Ezgi’nin Günlüğü, 21 Aralık’ta Mall Of İstanbul Moi Sahne’de
Müzik grubu Ezgi’nin Günlüğü, 21 Aralık Çarşamba günü saat 20.30’da Mall Of İstanbul Moi Sahne’de konser verecek. Konser biletleri ise Biletinial’da satışa sunuldu.
Kültür Sanat 15.12.2022, 15:09
Müzik grubu Ezgi’nin Günlüğü, 21 Aralık Çarşamba günü saat 20.30’da Mall Of İstanbul Moi Sahne’de konser verecek. Konser biletleri ise Biletinial’da satışa sunuldu.
Kültür, sanat, eğlence ve spor alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan ulaşılabilmesini sağlayan Biletinial, Ezgi’nin Günlüğü’nün 21 Aralık Çarşamba günü düzenleyeceği konserin biletlerini satışa sundu. Konser, saat 20.30’da Mall Of İstanbul Moi Sahne’de gerçekleştirilecek.