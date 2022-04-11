Eyüpsultan’da Ramazan söyleşilerinin konuğu Bahadır Yenişehirlioğlu oldu

Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari’nin diyarında vatandaşlara Ramazan Ayı’nın coşkusunu yaşatmak ve bu mübarek ayın maneviyatına uygun olarak geçirebilmeleri için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Ramazan Sohbetlerinin konuğu ise oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu oldu.

Teravih namazı sonrası ise Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nin avlusunda kültür, sanat, edebiyat ve müzik dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Selahattin Kocaaslan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu Oyuncu ve Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Ramazan’ın kültür hayatımızdaki yerinin konuşulduğu programda Yenişehirlioğlu, her zamanın ve çağın kendi dönemine göre değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Eski Ramazanlarla bu dönemin Ramazanları çok farklı”

Programda Bahadır Yenişehirlioğlu şunları söyledi: “Ramazan Ayı için, 11 Ayın Sultanı, bütün Müslümanlar için çok önemli bir ay diyoruz. Bu ayda önemli bir ibadet olan orucu yerine getiriyoruz; fakat Ramazan’ı ne kadar idrak ediyoruz orada soru işaretleri var kafamda açıkçası. Genelde konuşmacılar eski çocukluklarından yola çıkarak Ramazan’ın ne kadar güzel olduğunu ne kadar şen olduğunu, eski Ramazanların ne kadar pür olduğunu anlatırlar ve bugüne dair de Ramazan’a dair öykünmelerini dile getirirler. Bana göre hadise bunun ötesinde olmalı. Her zamanı ve çağı kendi dönemine göre değerlendirmek icap ediyor. Biz 2022 yılındayız, geçmiş geçmişte kaldı bugün ne yapıyoruz, bugün Ramazan’ı nasıl idrak ediyoruz önemli olan bu, çünkü geçmişe dönüp o dönemleri tekrar yaşamamız mümkün değil. Ama yapılması gereken hadise belki bunun konuşulma sebebi de bu. O dönemlerde edindiğimiz doğru ve güzel şeylerin bugüne dair taşınmasına vesile olacaksa o zaman eski Ramazanları idrak etmek lazım. Fakat bugün eski Ramazanları tekrar idrak etmemizin mümkünatı yok, çünkü biz o kişi değiliz, dönem o dönem değil, cemiyet o cemiyet değil. Velhasıl o dönemin Ramazanlarıyla bu dönemin Ramazanları birbirinden çok farklı, çünkü çağ farklı. Eskiden zaman daha farklı akıyordu, malumunuz zaman izafidir yani hızlanır ya da yavaşlayabilir. Bugün baktığımız zaman hadisenin çok hızlı cereyan ettiğini görüyoruz. Birçok değer yargısının değiştiğini ve bozulduğunu, insanların birçok değerlerinin aşındığını görüyoruz. Çevrenin daha çabuk bozulduğunu içinde yaşadığımız dünyanın parametrelerinin tamamen değiştiğini görüyoruz.”

“Ramazan, koruma ve kendini revize etme aydır”

Ramazan Ayı’nın korunma ve kendini revize etme ayı olduğunu, bu ayda en çok yapılması gereken ibadetin Kuran’ı Kerim’i okumak olduğunu dile getiren Bahadır Yenişehirlioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Musa Topbaş üstadın bir sözü vardır yılanların şaha kalktığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde insanın kendini koruması ve gardını alması gerekir. Yani Ramazan’ı bir anlamda kalkan gibi değerlendirmek icap eder. Ramazan korunma ayıdır ve kendini tekrar revize etme aydır. Yani bilgisayarın formatlanması gibi bir şeydir, insanoğlu da bir yazılım gibidir. Bizim için önemli olan şey de Ramazan’ın en önemli hususiyeti Kuran’ı Kerim’in indiği ay olmuş olması. Kuran’ı kerim bu ayda inmiş diyoruz ama bunun üzerine kafa yorup düşünmüyoruz. Bizim bu ayda Kuran’ı Kerim’le daha çok teşviki mesaimiz olması lazım. Ramazan ayının en çok yapılması gereken ibadeti Kuran’ı Kerim’i okumak, anlamak, içselleştirmek ve hayatımıza geçirmek. Bir manada Kuran’ı Kerim bize ayna tutar, yani kendimize bakarız Ramazan’da Kuran’ı Kerim’i okuyarak. İlahi kitabın her sayfasını çevirdiğimizde, ben bu ayetin neresindeyim, ben bu uyarının neresindeyim, ben bu müjdenin neresindeyim diye sormamız lazım.”