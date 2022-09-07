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Eypio Yenişehir’i salladı
7. Uluslararası Altın Biber Festivali’nin son gecesinde sahne alan ünlü şarkıcı Eypio, hayranlarıyla buluştu.
Kültür Sanat 07.09.2022, 16:10
7. Uluslararası Altın Biber Festivali’nin son gecesinde sahne alan ünlü şarkıcı Eypio, hayranlarıyla buluştu.
Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Yenişehir’in Kurtuluşunun 100. Yılı etkinliği ve 7. Uluslararası Altın Biber Festivali yoğun katılım ile sona erdi. Son gecede sahne alan Eypio gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.
Festivalde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yenişehir’in Kurtuluşunun 100. Yılı etkinliği ve 7. Uluslararası Altın Biber Festivalimize öncelikle katkı sağlayan herkese canı gönülden teşekkür ederim. Halkımızın mutlu olduğunu görünce bizler de mutlu olduk. Hemşehrilerimiz için ne yapsak azdır” dedi.
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|10
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