Eypio semte döndü, yer yerinden oynadı

23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali etkinlikleri ve konserleri hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl 15 Temmuz Meydan konserlerinin de eklendiği festivalde, “Zeytinburnu Çocuğu” olarak bilinen ünlü rapçi EYPİO rüzgârı esti.

Zeytinburnu Belediyesi’nin gelenekselleşen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, birbirinden renkli etkinliklere sahne olmaya devam ediyor. Tıbbi Bitkiler Bahçesinde her gün yapılan atölye, seminer ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra çeşitli yarışma ve konser organizasyonlarıyla eğlencenin tavan yaptığı festivalin konser akşamında ise sahne sırası ünlü rapçi Eypio’daydı. ‘Zeytinburnu Çocuğu” olarak da bilinen Eypio, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nı dolduran binlerce kişiye sergilediği sahne performansıyla adeta rap şöleni yaşattı.

“Eypio’yu davet ettik”

Konser öncesi bir konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu yıl Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’ne meydan konserlerini de ekledik. İlk konserimize de semtimizin çocuğu sevgili Eypio’yu davet ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı sahnedeki yerini aldı” dedi.