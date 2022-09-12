"Eylül’de Gel" diyen en güzel tatil rotası: Azerbaycan

11’i büyükşehir statüsünde, toplam 77 şehri bulunan Azerbaycan, gezilecek çok sayıda yere sahip. Azerbaycan’ın en çekici duraklarından biri Başkent Bakü. Bakü’nün düzenli sokaklarından, müzelerinden, tarihi noktalarından ve eşsiz lezzetlerinden etkilenmemek mümkün değil. Son yıllarda Türkiye’den de gezginlerin rotasında kendine yer edinen Bakü, Kafkasların Paris’i olarak anılırken, hem son dönemde inşa edilen modern mimarisi ve hem de tarihi çok eski yıllara dayanan kültürel mekanlarıyla Azerbaycan seyahatlerinin başrolünü de kimseye kaptırmıyor.

İnşaatı 2013 yılında tamamlanan ve şimdiden şehrin simgelerinden biri haline gelmiş olan Alev Kuleleri şehirdeki modern mimarinin en güzel örneklerinden bir tanesi iken, şehir özellikle tarihi yapılardan hoşlanan gezginlere de zengin bir çeşitlilik sunuyor.

2000 yılında UNESCO Dünya Tarihi Mirasları Listesi’ne giren İçeri Şehir adlı bölge, Paleolitik dönemin izlerini yansıtan tarihi bir kent. Yerel halk tarafından Köhne Şehir adıyla da anılan bu bölge, Bakü ziyaretinde mutlaka görülmesi gereken yerler arasında gösteriliyor. Bu antik kentin yanı sıra başkentte yer alan Şirvanşahlar Sarayı, Kız Kulesi ve Azerbaycan Devlet Filarmonisi gibi tarihi binaların da gezi rotasına alınması öneriliyor.

Bakü’nün İçeri Şehir tarafı olarak tanımlanan bölgesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Şirvanşahlar Sarayı ilk ziyaret edilecek noktaların başında geliyor. İhtişamlı kulelerin ve minarelerin çevrelediği yapının içerisinde cami, hamam, türbe gibi yapılar yer alıyor. 15. yüzyıldan bu yana ayakta kalabilmeyi başarabilmiş bu etkileyici yapıdan sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi‘nde yer alan 12. yüzyıldan kalan miraslardan Kız Kulesi görülebilir. İçeri Şehir’in Güneydoğu bölümünde, Hazar Denizi’nin kıyısına konumlanmış kule, Mimar Mesud bin Davud tarafından yapılmış. “Q” şeklinde görünen kulenin terasından tüm şehir görebiliyor, gün batımı bu noktadan takip edilebiliyor.

Azerbaycan’ın günlük hayatının ritmine tanıklık etmek için en eski caddelerinden biri olan İstiklaliyyet Caddesi boyunca, Azerbaycan Devlet Akademik Filarmonisi, Bakü Şehir İcra Hakimiyeti, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Mirza Alekber Sabir Bahçesi, Nizami Gencevi Anıtı ile Azerbaycan Edebiyatı Müzesi gibi birçok yer ziyaret edilebilir.

Bakü’den sonra Dagustu Park’ta şehir manzarasını izleyerek yorgunluğunuzu atarken Hazar Denizi’nin ve Alev Kuleleri’nin görsel şovuna da şahitlik edebilirsiniz.

Küçük ve sıcak bir rota: Lahic Köyü

Gezi noktaları sadece Başkent Bakü ile sınırlı değil, Azerbaycan’da çok sayıda ilgi çekici yeri yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Mimarisi, tarihi zenginliği, eşsiz coğrafyası ve lezzetleriyle benzersiz bir rota sunan Lahic Köyü, Azerbaycan’ın sürprizli gezi noktaları arasında. Bakü’den 3 saatlik sürüş mesafesinde yer alan bu köy, ruhuyla her turistin içine işleyebilecek bir tatil rotası.

Açık hava müzesini andıran köyün Arnavut kaldırımlı sokakları ziyaretçilerine tarifsiz bir dünyanın kapılarını aralarken, yerel halk tarafından işletilen dükkânlardan da alışveriş yapabilir, farklı lezzetleri ve hediyelikleri keşfedebilirsiniz.

Gastronomi tutkunlarının adresi: Gebele

Bu arada Lahic Köyü’ne bir saat mesafede yer alan Gebele de Azerbaycan’da görülmesi gereken noktaların başında yer alıyor. Birbirinden leziz yöresel yemekleriyle özellikle gastronomi tutkunlarının vazgeçilmezleri arasındaki Gebele, doğa yürüyüşü tutkunları için de ayrı bir güzelliği bünyesinde barındırırken, Tufandağ da kış sporları imkanlarıyla öne çıkıyor.