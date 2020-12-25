Exxen ne zaman açılıyor? Exxen ücreti ne kadar? Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen hakkında
Exxen abonelik ücreti ne kadar olacak? Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen ne zaman başlıyor? Soruları merak konusu oldu. Birçok ünlü ismin program yapacağı dijital platformda transferler de başladı. Peki, Exxen abonelik ücreti ne kadar?
Exxen ne zaman açılıyor? Exxen abonelik ücreti ne kadar? Sorusu merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu olan Exxen'de İbrahim Büyükak, Beyazıt Öztürk, Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Reynmen ve Berkcan Güven gibi isimler yer alacak.
EXXEN TV ÜCRETİ NE KADAR?
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven ile yaptığı TikTok canlı yayınında platformun ilk hafta ücretsiz olacağını söylemişti.
Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya ise Konuşanlar programının Exxen’e transferi ile ilgili Youtube kanalı üzerinden açıklamalarda bulunmuştu. Kaya, platformda herkesin ödeyebileceği çeşitli paketlerin olduğunu belirtmişti.
Exxen’in aylık ücreti ile ilgili resmi açıklamalarda bulunulmasa da farklı paketlerin olduğu ve ilk hafta ücretsiz olacağı biliniyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|15
|29
|2. Giresunspor
|15
|29
|3. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|4. Samsunspor
|15
|27
|5. Tuzlaspor
|14
|27
|6. Altınordu
|15
|27
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12