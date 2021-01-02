banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Türk bilim insanlarından dünyada bir ilk
Türk bilim insanlarından dünyada bir ilk
Yeryüzünün en güçlü antibiyotiği: 'Udi hindi'
Yeryüzünün en güçlü antibiyotiği: 'Udi hindi'
Milli Atlet Süreyya Ayhan Kop'a 'tapu' şoku
Milli Atlet Süreyya Ayhan Kop'a 'tapu' şoku
Zülfü Livaneli'den şaşırtan paylaşım
Zülfü Livaneli'den şaşırtan paylaşım

EXPO Evi’nde EXPO 2021 için hazırlıklar hız kazandı

Dünyanın üçüncü büyük organizasyonu olan ve Nisan ayında ‘Medeniyetler Bahçesi’ teması ile Hatay’da gerçekleştirilecek olan EXPO 2021’in hazırlıkları EXPO Evi’nden yönetiliyor.

Kültür Sanat 02.01.2021, 12:58
6
EXPO Evi’nde EXPO 2021 için hazırlıklar hız kazandı

Dünyanın üçüncü büyük organizasyonu olan ve Nisan ayında ‘Medeniyetler Bahçesi’ teması ile Hatay’da gerçekleştirilecek olan EXPO 2021’in hazırlıkları EXPO Evi’nden yönetiliyor.

Gastronomi şehri Hatay, yemek ve tatlı çeşidinin yanı sıra tarihi değerleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çekerken, EXPO 2021’e “Medeniyetler Bahçesi” temasıyla ev sahipliği yapacak. Organizasyon için çeşitli alanlarda endemik ve tıbbi aromatik bitkilerle hazırlanacak botanik bahçelerinde, kentin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak. EXPO için Hatay’a gelecek şehirler, hazırlanacak botanik bahçelerinde hem kendi kültürlerini, hem de gastronomilerini ayrıca tarihi ve kültürel değerlerini tanıtabilecek. EXPO Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak, EXPO Evi’nde çalışmalar yürüttüklerini ayrıca EXPO’da yer alacak kooperatiflerin ürünlerinin sergilendiğini söyledi.

EXPO Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak, etkinliklerin minyatür çalışmalarının olduğunu hem de ofis çalışmalarının yapıldığını belirterek “EXPO Evi’nde bu alanda çalışmalarımıza başladık. Burası EXPO’da yapılacak bir takım etkinliklerin minyatür çalışmalarının olduğu alan hem de ofis çalışmalarının olduğu bir yer. Üst katlarda ofis çalışmalarını yürütüyoruz, alt katlarda ise EXPO’da olacak olan kooperatiflerin, sivil toplum kuruluşlarının EXPO’da yapılacak olan çalışmalarının başlandığı bir yer, daha sonra bunları alana taşıyacağız. EXPO iki alanda olacak Antakya ve İskenderun’da. İskenderun alanımız yaklaşık 100 bin metrekare alan içerisinde, burası uluslararası bir arenanın olacağı bir alan. Antakya ise 200 bin metrekare ulusal çalışmaların olduğu bir alan. İskenderun’da uluslararası bahçeler olacak ve 13-14 ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor. Almanya’da Kiel ve Aalen, Nepal, Pakistan ile anlaşma yaptık, Macaristan, Azerbaycan ve Türkmenistan ile görüşmelerimiz devam ediyor. 13-14 şehrimiz burada kendi kültürlerini yansıtabilecekleri birer bahçe vereceğiz. Alanlarında 6 ay boyunca çalışmalarına devam edecek. Ayrıca kendi gastronomilerini gösterebilecekleri, satışlarını yapabilecekleri alanda olacak. Yaklaşık 20 restoran var, birkaç şehir ile de anlaştık, İtalya’dan bir restoran gelecek, Nepal ve Pakistan bir yer istedi” dedi.

700 kişilik ekipleri olduğunu ve EXPO Evi’nden yönetildiğini belirten Eskiocak “700 kişilik bir ekibimiz var. Fen İşler Daire Başkanlığı inşaat çalışmalarını yürütürken orada hem inşaat çalışmalarına destek olmak hem de EXPO döneminde yapılacak olan etkinlikleri, organizasyonları hazırlandığı bir ekip çalışması devam ediyor. Ayrıca EXPO’da olmak isteyen gelen kooperatiflerden çalışmalarını istedik ve EXPO Evi’nde sergileniyor. Yaptıkları bölgesel, yöresel ürünleri ve farklı çalışmalarını alıyoruz, şimdilik burada sergileniyor ve sonra alana taşıyacağız” dedi.

Eskiocak, Nisan ayında açılış yapmak istediklerini ancak Covid-19 salgını dolayısı ile ileri bir tarihe de ertelenebileceğini belirterek “biz Nisan ayında kapılarımızı açacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem inşaat hem de organizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Ama o dönemde katılımın sıkıntı olması durumunda veya Hatay’da durumun kötü gitmesi halinde birkaç aylık öteleme olabilecek. O dönem şartlar neyi gerektirirse, aşılama yapılır, oranlar düşerse çalışmalarımız devam edecek. Aksi takdir de durumların düzeldiği zamana göre çalışmalara hız vereceğiz” dedi.
Yorumlar (0)
banner429
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 16 29
4. Everton 16 29
5. Chelsea 16 26
6. Aston Villa 15 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Newcastle 15 19
15. Crystal Palace 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 14 35
2. Real Madrid 16 33
3. Real Sociedad 17 29
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 16 23
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Levante 15 18
12. Athletic Bilbao 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Getafe 15 17
15. Elche 14 16
16. Eibar 16 16
17. Valencia 16 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12