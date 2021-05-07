‘Expo 2023’ sembol çiçeği vatandaşın oyları ile belirlenecek

Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık ana temasıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan Expo 2023’ün sembol çiçeği vatandaşların oy birliğiyle seçilecek.

Uluslararası arenada dünyada sayılı organizasyonlar arasında yer alan Expo 2023 Kahramanmaraş projesi için sembol olacak çiçeği vatandaşların oylarıyla belirliyor. www.expo2023.org adresinden Başkan Mahçiçek’in başlatmış olduğu anketle, Kahramanmaraş’ı simgeleyen ve endemik bitki türlerinden olan 4 çiçek oylamaya sunulmuştu. Kahramanmaraş’a özgü Salep Orkidesi, Maraş Gülü, Maraş Sümbülü ve Ters Lale vatandaşların oylarıyla seçilerek birinci olan çiçek Expo’nun sembolü olarak belirlenecek.

"Lavanta da oylamaya dahil edildi"

Belediye hizmet binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, lavantayı da sembol çiçek anketlerine dahil ettiklerini açıklayarak 4 endemik 1 de aromatik bitkiyi sembol çiçek oylamasına dahil ettiklerini ifade etti. Başkan Mahiçek, “Afşin Belediyesi’nin 15 kök ile başlayan serüveni bugün 380 dekarlık alanda 15 bin köklük bahçeye ulaşmış durumda. Afşin’e büyük katma değer sağlayacak lavanta yetiştiriciliğine destek olmak adına çiçeklerimiz arasına lavantayı dahil ettik” dedi.

Sembol çiçeğin seçimi için vatandaşların oy kullanmasını isteyen Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ımız muhteşem ve eşsiz doğasıyla birçok endemik bitki çeşitliliğine sahip bir kentimiz. Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık ana temasıyla gerçekleştireceğimiz Expo 2023’te Kahramanmaraş’ın sembol çiçeğini siz değerli vatandaşlarımız ve gençlerimiz ile birlikte belirleyelim istedik. Sizlerin beğenileri ve oylarıyla belirleyeceğimiz sembol çiçekleri dünyaya tanıtacak ve bu bağlamda özel bahçeler oluşturacağız. Şöyle ki, geçmişten günümüze Topkapı Sarayı’nın kapısını süsleyen Maraş Sümbülü mü, güllerin arasında özel bir yere sahip olan Maraş Gülü mü, efsanelere konu olmuş hüznün sembolü Ters Lale mi, Kahramanmaraş’ın dünya markası olan dondurmamızın ana hammaddesi olan Salep Orkidesi mi. Ben kişisel olarak seçimimi dondurmanın ana maddesi olan salep orkidesinden yana kullanıyorum. Sizler de www.expo2023.org sitesini ziyaret ederek siz de katkılarınızı sunabilirsiniz” dedi.

4 endemik tür ve bir aromatik bitki lavantadan oluşan 5 çeşit sembol çiçek anketinde 1 Mayıs’ta başlayan oylama 1 Haziran’a kadar ww.expo2023.org sitesinden yapılabilecek.