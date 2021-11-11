EXPO 2021 Hatay ekibi Brand Week İstanbul’a katıldı

Yaklaşık 170 yıldır düzenlenen EXPO dünya fuarlarının bir yenisi 2022 Nisan ayında Hatay’da kapılarını katılımcılara açacak. Nisan ayında gerçekleşecek EXPO 2021 Hatay’ın tanıtımı için Hatay Expo ekibi İstanbul’da Brand Week İstanbul’a katıldı.

Kültür, sanat, tarih, eğitim, eğlence ve ticaret alanlarında bir olimpiyat olarak nitelendirilen EXPO fuarlarının bir yenisi de 2022 yılının Nisan ayında Hatay’da kapılarını ziyaretçilere açacak. 2021 yılında gerçekleşmesi planlanan fakat pandemi nedeniyle 2022 yılına ertelenen EXPO Hatay’ın tanıtımı için Hatay ekibi, dünyanın önde gelen marka, pazarlama, reklam, teknoloji gibi alanlardaki en güncel isim ve projeleri bir araya getiren Brand Week İstanbul’a katıldı.

“Konser tiyatro festival gibi birçok etkinliğimiz olacak"

EXPO 2021 Hatay Organizasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak, “Biz 2017 yılında Botanik Expo’su olarak akredite edilen Expo’nun tanıtımını yapmak için buradayız. Expo Hatay’da Antakya alanı ve Arsuz alanı olmak üzere 2 farklı noktada, toplam 320 dönümlük bir alan üzerinde düzenleniyor. Antakya alanı ulusal aktivitelerin Arsuz alanı ise uluslararası aktivitelerin olduğu alanımız. Antakya alanımıza Türkiye’den katılacak birçok şehrimiz var. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Sakarya, Muğla gibi 13 tane büyükşehrimiz katılacak. Burada hem botanik hem mimari kültürlerini tanıtıp, şehrin tanıtımını yapacaklar. Arsuz alanımızda da yurtdışından katılımcılarımız var. Almanya’dan Kiel ve Aalen belediyeleri olmak üzere 2 şehrimiz var. Pakistan ve Nepal’den birer şehrimiz ve Kuzey Kıbrıs’tan Girne belediyemiz de katılım gösteriyor. Dolayısıyla hem yurtiçi hem yurtdışından katılımcılarla bu her iki alanımızda firmaların, şirketlerin, halkın buluşması kaynaşması ve ticaretin gelişmesini amaçlamaktayız. Expo 6 ay boyunca sürecek. 1 Nisan 2022’de kapılarını açacak ve Ekim’in sonuna kadar devam edecek. Bu 6 aylık sürede konser, tiyatro festival gibi birçok etkinliğimiz olacak. Başkanımız Doç. Doktor Lütfü Savaş’ın etkinliğinde bu süreci 6 aylık bir faal alan değil de Expo’dan sonra da sürecek şekilde tasarladık. Dolayısıyla yaptığımız etkinlikleri geleneksel hale getirerek festivaller şeklinde alanları kullanmaya devam edeceğiz. Hem ekonomi hem kültürel hem de tarım alanında orası birçok firmanın buluşma noktası diyebiliriz. Dolayısıyla yeni bir ticaretin doğmasına sebep vereceğiz. Bizim Expo’muz botanik Expo’su dolayısıyla kırsal ve tarımsal anlamda hem Türkiye’de bulunan hem dünyada bulunan firmaları orada yeni bir ticaretin gelişmesi için davet ediyoruz” dedi.

“Herkesi Hatay’a bekliyoruz”

Expo 2021’in tanıtımı için Brand Week İstanbul’da bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Hakverdi, “Hatay bölgemizin en verimli topraklarına sahip bir yerdir. Türkiye genelinde 12 bin çeşit bitki var. Bunların 2500’e yakın kısmı endemik bitkidir ve Hatay bunların arasında büyük yer kaplayan topraklara sahiptir. 3 bine yakın bitki çeşitliliği olan ve bunların da yüzlercesinin tıbbi aromatik bitki olduğu bir medeniyetler şehridir Hatay. Hatay Expo’su içerisinde tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çok güzel çalışmalar var. Tıbbi aromatik bitkiler müzesi ve büyük bir insan figürü var. İnsan figürü içerisinde vücudumuzun hangi organına hangi bitkinin yaradığına ve yararlı olduğuna dair bilgiler vererek Hatay Expo’sunda şehrimizi tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Hatay’ın bitki çeşitliliği arasında özellikle defnesinden elde edilen sabit yağ ile oluşan sabunlarını, defne yaprak uçucu yağını ve bunun gibi birçok bitkisel ürünü hem görsel olarak görecekler hem de bunların faydaları ile ilgili bilgiler alacaklar. Hatay Expo’su muhteşem olacak. Şehrimiz Nisan ayında çok güzel bir iklime sahip olacak, herkesi Hatay’a bekliyoruz” diye konuştu.