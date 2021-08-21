EVRENCAN GÜNDÜZ’DEN İSTANBUL CEVAHİR’DE MÜZİK ŞÖLENİ

İstanbul Cevahir’in gerçekleştirdiği Müziğin Yeri ve Zamanı etkinliği, dün akşam hafızalardan silinmeyecek bir konsere ev sahipliği yaptı. Müziğe olan aşkı ve tutkusuyla sahnede farklı bir dokunuş ve etki bırakan Evrencan Gündüz, en sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirdi. Yoğun ilgi gösterilen konserde Gündüz, büyük beğeni toplayan sahne enerjisi ve özel repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yorumladığı parçalarındaki samimiyeti, seyirciyle olan bütünleşmesi ve performansıyla kendine hayran bırakan genç sanatçı, tüm müzikseverlere birlikte vakit geçirmenin güzel duygusunu yeniden yaşattı.

Tüm Konserler Ücretsiz

Yeni normal düzene geçilmesiyle şehrin hareketlenmesi adına öncü etkinlikler yapan İstanbul Cevahir, pandemide zor bir dönemden geçen müzisyenlerle canlı performans özlemi çeken müzikseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. 11 Eylül tarihine dek müzikseverlerle buluşacak tüm konserler ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

Konserler COVID-19’a Karşı Alınan Önlemlerle Yapılıyor

İstanbul Cevahir’de gerçekleştirilen konserler tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’a karşı uygulanan kontrollü normalleşme sürecinde belirtilen önlemler kapsamında konser alanının dezenfekte edilmesi, etkinliğin sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması ve belirli sayıda kişinin alınması gibi kurallar uygulanarak müzikseverlerin daha sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesine olanak tanınıyor.

Konserler ve Tarihleri

21 Ağustos 2021: Hande Ateş Band - 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 17:00-19:00)

21 Ağustos 2021: Can Bonomo - İstanbul Cevahir Ana Kapı Girişi (Saat: 21:00)

26 Ağustos 2021: Quartist - Vale Yolu Starbucks Önü (Saat: 14:00-15:00-16:00)

27 Ağustos 2021: Quartist - Vale Yolu Starbucks Önü (Saat: 14:00-15:00-16:00)

27 Ağustos 2021: Serra Erkoç - 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 17:00-19:00)

27 Ağustos 2021: Indie Soul Works - 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 17:00-19:00)

27 Ağustos 2021: Alper Kargın Band - 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 17:00-19:00)

28 Ağustos 2021: Manuş-u Ala - 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 19:00)

28 Ağustos 2021: Subway Jazz Station - 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 20.30)

2 Eylül 2021 : Quartist - Vale Yolu Starbucks Önü (Saat: 14:00-15:00-16:00)

3 Eylül 2021 : Quartist - Vale Yolu Starbucks Önü (Saat: 14:00-15:00-16:00)

3 Eylül 2021: Mumble Band ­- 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 19:00)

9 Eylül 2021: Quartist - Vale Yolu Starbucks Önü (Saat: 14:00-15:00-16:00

10 Eylül 2021: Quartist - Vale Yolu Starbucks Önü (Saat: 14:00-15:00-16:00)

10 Eylül 2021: Gabriela Sainz 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 17:00-19:00)

10 Eylül 2021: Son De Cuba 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 17:00-19:00)

11 Eylül 2021: Hande Everes Band - 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 17:00)