Evliliğin kitabı çıktı

Yaşam koçu Murat Çuhadar ve sosyal çalışmacı Memet Sonuç’un birlikte yazdıkları Evlilik Okulu isimli kitap Wellness Yayınları tarafından çıkarak raflara girdi.

Evlilik öncesi çiftlerin dikkat etmesi gereken konuların ele alındığı kitapta, nasıl evlenilir, kiminle evlenilir, evlilik öncesi dikkat edilmesi gereken kriterler, evlilik sürecindeki uyum süreçleri ile ilgili metodlar ve analiz bilgileri yer alıyor. Kitap günümüzde dejenere olmuş aile kurulum yapısına önemli bir rehabilite ve rehberlik kitabı olarak gösteriliyor.

Evlilik Okulu kitabında, toplumumuzda anlamını kaybetmeye başlayan aile kutsiyeti kavramı çerçevesinde günümüz evliliklerinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara sebep olan anlayış ve algı mekanizmaları ele alınarak okuyucunun bir süreç sonucunda kendi evlilik hayatına dair pozitif bakış açıları geliştirmesi hedefleniyor.

Psikolojik danışmanlar, aile ve çift terapistleri ve sosyologların da yazım desteği verdikleri kitapta, ailelerin kutsal çatı yapısındaki temel korunma yöntemleri işleniyor.