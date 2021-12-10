Evlâd-ı fâtihanlar Bursa’da

Balkan ülkeleriyle temaslarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sırbistan’ın Novi Pazar şehrinden gelen 60 öğrenciyi ağırladı.

Osmanlı Devleti’nin son sancağı olan Sırbistan’ın Sancak bölgesinde Novi Pazar Medresesi’nde eğitim gören öğrenciler, Türk-İslâm kültürünü yakından tanımak için Osmanlı’ya payitahtlık yapmış şehirleri gezdi. İlk Edirne’den başlayan gezi İstanbul ile devam ederken, Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da son buldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacaali gençlik Kampı’nda ağırlanan öğrenciler, Bursa’nın tarihî ve turistik yerlerini gezdi.

Doğdukları andan itibaren ebeveynlerinden Osmanlı ve Türkiye’yi dinleyen öğrencileri Türkiye’ye getirdiklerini söyleyen Novi Pazar Medresesi Eğitmeni Nihad Dervişeviç, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Kendilerini ‘evlâd-ı fâtihan’ olarak hissettiklerini belirten Dervişeviç, “Osmanlılar bize de geldiler. Hatta Fatih Sultan Mehmed Bosna’ya giderken, şehrimize uğradı. Burada namaz kıldı ve bir cami yaptırılmasını emretti. O cami hâlâ duruyor. Kendimizi evlâd-ı fâtihan olarak hissediyoruz. Osmanlı ve Türkiye’ye karşı hep güzel bakışımız var. Bizler çocukluğumuzdan beri anne ve babalarımızdan Osmanlı ve Türkiye’ye karşı hep güzel sözler duyduk. Çocuklarımız Türkiye’ye gelmek için hep hayaller kuruyordu. Bizden Türkiye’ye gezi talebinde bulundular. Bizler de önce girişimlerde bulunarak, onların bu taleplerini karşıladık. Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bize destek oldu. Bizleri Bursa’da ağırladı. Çok güzel yerleri gezdik, çok güzel ağırlandık. Bursa’da olmak çok güzel bir his” diye konuştu.

Novi Pazarlı öğrenciler ise Bursa’nın kültürünün yaşadıkları kültürle aynı olduğunu söylerken, hep merak ettikleri Türkiye’de ve Bursa’da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.