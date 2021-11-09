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'Evladım' dediği kuşlarına yarım asırdır şefkatle bakıyor

Çocukluğunda başlayan kuş tutkusuyla, bugüne kadar farklı türde binlerce kuş besleyen 62 yaşındaki Süleyman Uluca, fiyatı 100 liradan 5 bin liraya kadar değişen kuşlarıyla çocuk gibi ilgileniyor.

Kültür Sanat 09.11.2021, 12:55
'Evladım' dediği kuşlarına yarım asırdır şefkatle bakıyor

KONYA(AA) - Konya'da yaşayan 62 yaşındaki nakliyeci Süleyman Uluca, çocukluğunda başlayan kuş sevgisini yarım asırdır sürdürüyor.

Çocukluğu hayvanlarla iç içe geçen Uluca, ilerleyen dönemlerde kendi kuşlarını yetiştirmeye başladı. Uluca, evde kuşlar için ayırdığı odanın küçük gelmesi üzerine iş yerinin üst katında kuşlar için 25 metrekarelik özel alan hazırladı.

Uluca, AA muhabirine, bugüne kadar farklı türden binlerce kuşu büyütüp eğittiğini, şimdilerde ise kanaryalarıyla ilgilendiğini söyledi.

Kısa bir süre dahi ayrı kaldığında kuşlarını çok özlediğini dile getiren Uluca, "Günümün her bir saatinde yukarı çıkar 15 dakika onları gözlemlerim. Onlardan ayrı duramam. Kuşlarım çocuğum gibi oldu. Akşamları yatmadan önce duamı ettikten sonra mutlaka kuşlarımı aklımdan geçiririm. Yeri geliyor kendime 100 liralık ilacı almam, kuşlarıma gerekli olan ilacı alırım." diye konuştu.

"Ben onları sanat müziği dinler gibi dinliyorum"

Uluca, kuşlarla ilgilenmenin kendinde bir tutku haline geldiğinin belirterek, şöyle devam etti:

"Kuş bakmaya son 15 yıldır profesyonel şekilde devam ediyorum. Bu işlerle stresimi de atıyorum. İş yerimin üst katında kuşlarım için yaptığım 25 metrekarelik özel alanda onlara bakıyorum. Yaklaşık yarım asırdır kuşlarla ilgileniyorum. Yılda ortalama 70-80 kanarya besliyorum. Türk sanat müziği kulağa nasıl hoş geliyorsa bu kuşların sesi de kulağa öyle hoş geliyor. Kuşların sesi, 3-4 saat dinlesen de rahatsızlık vermezler. Ben onları sanat müziği dinler gibi dinliyorum."

Özenle ilgilendiği kanaryalarının yaklaşık 12 farklı nağme çıkarabildiklerini ve çeşitli yarışmalara katıldığını anlatan Uluca, şunları söyledi:

"İstanbul'da gerçekleşecek 1. Intercontinental COM World Show 2021 yarışmasına dünyadan kanarya seven arkadaşlarımız katılacak. İddialı kuşlarımız var ama bazı anlar geliyor, kuşlar strese girebiliyor. Böyle durumlarda bir yıllık emeğimiz boşa gidebiliyor. Ama kuşumuzun kalitesini biliyoruz. Kanarya türlerimiz çok çeşitlidir. Benim de baktığım ötüm kuşu Malinua'dır. En zor çıkardıkları ses ise fokurdayan su sesidir."

"Kuşlarımızı her ayrıntıya dikkat ederek eğitiyoruz"

Uluca, baktığı kuşlarına yenilerini eklediğinde, insana alıştırmak için radyodan müzik dinlettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kuşlarımızı her ayrıntıya dikkat ederek eğitiyoruz. Bu kuşlardan şubatta ve martta aldığımız 12 erkek yavruyu başında bir öğretmenle farklı bölüme ayırırız. O hoca kuştur, sorunsuz ötmeyi öğrenmelerini sağlar. Yavrular, öğretmenleriyle 4 ay boyunca aynı kafeste yaşar. Sonra dünya standartlarına göre yarışma kafeslerinde kuşlarımızı tekleriz. 3-5 gün kafesi açıkta beklettikten ve gerekli gözlemleri yaptıktan sonra karanlık bir ortama koyarız. Sabahları yarım saatlik yemleme molası verdikten sonra tekrar karanlık ortama koyarız. Günün belirli saatlerinde karanlıktan çıkarıp geri yerine koyarak, yarışmalara hazırlarız. Kanaryalarımızın ötüm şekillerine göre fiyatları değişiklik gösteriyor. Malinua cinsi kuşlarımızın fiyatı 100 liradan başlar, 5 bin liraya kadar çıkar."

#türkiye
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