“Evdeyken Neyi Özledim” resim yarışmasının sonuçları açıklandı

Fatih Belediyesi’nin “Evdeyken Neyi Özledim” çocuk ve genç yetenekler resim yarışmasının sonuçları açıklandı.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri tarafından düzenlenen, bir seneyi aşkın süredir devam eden salgın döneminde tüm hayatlarını eve sığdırmaya çalışan çocuk ve gençlerin, bu döneme dair gözlemlerinin işlendiği “Evdeyken Neyi Özledim” adlı resim yarışması Türkiye’nin çeşitli illerinden 300 kişinin katılımıyla gerçekleşti. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen yarışmada dereceye girenlere toplam 72 bin TL ödül dağıtıldı.

Yarışmanın sonuçlanması ile ilgili görüşlerini aktaran Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan “Çocuk ve Gençlere yönelik düzenlediğimiz bu yarışma; sağlık, aile, okul, sanat, spor olmak üzere tüm sosyal hayatı etkileyen karantina sürecinden izler taşıyor. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle birlikte, çocukların bu süreçte neyi özlediklerini tuvallerinde resmetmelerini, zamanlarını daha verimli geçirebilmelerini ve onları yeteneklerini geliştirmeye teşvik etmeyi amaçladık. Yoğun ilgilerinden dolayı tüm yarışmacılara teşekkür ederim.” diyerek kültür ve sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne dikkat çekti.

“Özlediklerimi kalbimde yeşertip büyüttüğüm bir ağaç olarak düşündüm”

Ortaokul kategorisinde başarı ödülüne layık görülen eser sahibi Zeynep İlay Şahin, “Pandemi sürecinde evdeyken en çok özlediklerimi kalbimde yeşertip büyüttüğüm bir ağaç olarak düşündüm. Çünkü evdeyken en çok doğada olmayı özledim. Doğanın kendisi, kaçırdığımız baharlar geri gelecek. Bu yarışmayla evde geçirdiğim zamanı daha verimli geçirdim” dedi.

“Sarılamayacak kadar uzak özleyebilecek kadar yakınız”

Lise kategorisinde Fatih Belediyesi Özel Ödülüne layık görülen eser sahibi Leyla Aykal, “Sarılamayacak kadar uzak, özleyecek kadar yakınız birbirimize, ama insan en çok hayata sarılmayı özlüyor. Benim hikayem tahassürden ibaret. Duygularımızı resimle aktarmamıza fırsat veren bu yarışmayı düzenleyen Fatih Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

Dereceye giren eserler Kadırga Sanat Galerileri’nde sergilenecek

Seçici kurulun değerlendirmesiyle sonuçlanan yarışmanın, başarı, mansiyon, Fatih Belediyesi özel ödülü ve sergileme ödülü kazanan tüm eserleri, Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde gerçekleşecek ödül töreni ile sergilenecek.