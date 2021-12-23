'Evde Tek Başına' filminin yıldızı tutuklandı

Bir döneme damga vuran ‘Evde Tek Başına’ filminin yıldızı Devin Ratray, bu ayın başlarında Oklahoma’daki bir otel odasında kız arkadaşını boğduğu iddiasıyla tutuklandı.

Ratray, 1990’lı yıllara damga vuran Macaulay Culkin’in oynadığı tatil filmi ‘Evde Tek Başına’da Kevin McCallister’ın kötü ağabeyi rolüyle üne kavuşmuştu.

44 yaşındaki oyuncunun Oklahoma City’deki Christmas Con’da iki günlük etkinliğe kız arkadaşıyla birlikte konuk olduğu belirtildi. Etkinlikte, Ratray’in, kız arkadaşının yanına gelen hayran kalabalığından imza karşılığında para istemediği için sinirlendiği iddia edildi.

KIZ ARKADAŞINI BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ

İkilinin etkinlikte başlayan kavgalarının otel odasına taşındığı ve Ratray’in burada kız arkadaşına şiddet uygulayarak onu boğmaya çalıştığı ifade edildi.

Ratray çarşamba günü tutuklandı. Ratray, aile içi şiddet, boğularak yaralama ve darp suçlamasıyla yargılanacak.

ABD merkezli Fox News’e göre bir polis kaynağı, Ratray’in ‘teslim olduğunu’ açıkladı. Ünlü oyuncu, 25 bin dolarlık kefaletin ardından serbest bırakılırken, hakkındaki suçlamaları da reddetti.