Evde rahatlık sunan kombinler satışa sunuldu

DeFacto ev giyim ürünleri, ev içerisinde rahatlık sağlayan aynı zamanda zevkli tasarımları ile her zevke hitap eden seçenekleri satışa sunuldu. Pijama takımlarından polar sabahlığa, ev terliğinden eşofman takımlara kadar birçok parça seçenekler arasında yer alıyor.

İzolasyonla geçen şu günlerde ev stiline özgün dokunuşlar katan tasarımlar moda severlerin beğenisine sunuldu. Kadınların içindeki eğlenceyi ve yaşam enerjisini ortaya çıkaracak renkli ve desenli pijama takımları, ev elbiseleri, sadeliğinden ödün vermeyenler için saten takımlar DeFacto’nun Ev Giyim Koleksiyonu’nda yer alıyor. Koleksiyonda estetik tasarımlar dikkat çekiyor.

Cıvıl cıvıl renkleri, modaya uygun desenleriyle göz alan pijama takımları ve ev giyim koleksiyonuna; markanın tüm mağazalarında, e-ticaret sitesinde ve mobil uygulamasında ulaşmanın mümkün olduğu belirtildi.