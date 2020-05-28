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Evde kalanlar için 2 bin 365 metrede konser

DJ Burak Yeter, Antalya Tanıtım Vakfı ile beraber Covid-19 salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olanlara, Kemer’in zirvesi Tahtalı Dağı’nda bir müzik ziyafeti verdi.

Evde kalanlar için 2 bin 365 metrede konser

DJ Burak Yeter, Antalya Tanıtım Vakfı ile beraber Covid-19 salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olanlara, Kemer’in zirvesi Tahtalı Dağı’nda bir müzik ziyafeti verdi.

28 Mayıs 2020 Perşembe 12:55
2010 Okunma
Evde kalanlar için 2 bin 365 metrede konser

Teleferik ile Tahtalı Dağı Zirvesine çıkan DJ Burak Yeter burada düzenledikleri konseri, sosyal medya hesapları üzerinden dünyanın dört bir yanına yayınladı. Çekimlerde konser ile birlikte, teleferik ile Kemer'in doğal güzellikleri de gösterilirken, binlerce kişi konseri izledi.

Burak Yeter, Antalya'nın kendisi için çok özel bir yer olduğunu ve geçmişte Antalya'da öğrencilik dönemlerinde müzik çalışmaları yaptığını ve bölgenin doğal güzelliklerine olan hayranlığını dile getirdi. Burak Yeter, Antalya'nın güzellikleri içerisinde dağ ve denizle iç içe çok özel yerler olduğunu söyledi. Olympos Teleferik ile 2365 metreye Tahtalı zirvesine çıkarken yaşadığı heyecanı da ifade eden Burak Yeter, “Oldukça etkileyici ve muhteşem bir manzaraydı. Güzel bir deneyim oldu” dedi.

Son Güncelleme: 28.05.2020 12:56
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