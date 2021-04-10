Evde güllaç nasıl yapılır?

Mübarek Ramazan ayı geldi çattı, tarif defterlerine güllaç tatlısı da eklenmeye başladı. Ramazan ayıyla özdeşleşen güllaç tatlısı, içeriğindeki yufkanın hafif olması ve bol süt ile yapılmasından dolayı, yağlı ve şerbetli tatlılara göre çok daha sağlıklı ve sindirimi kolay bir lezzet. Aynı zamanda besin değeri yüksek olan güllacın yapımı da oldukça basit ancak bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor.

GÜLLAÇ YAPRAĞI NASIL YAPILIR?

Un, mısır nişastası ve su ustaca bir araya getirilip kızgın tavada pişirilir ve güllaç yapraklarına dönüştürülür ancak işinizi riske atmamak için güllaç yapraklarını marketlerden hazır alabilirsiniz.

Güllaç yufkası için derin kasenin içinde mısır nişastasını ve buğday ununu harmanlayın İkili karışımın üzerine sütü ilave ettikten sonra akışkan bir kıvam elde edene kadar çırpın. Önceden ısıttığınız teflon tavanın içine pürüzsüz bir kıvam alan karışımdan yayın. Kısık ateşte yufkanız iyice kuruyana kadar pişirme işlemine devam edin. Aynı işleme harç bitene kadar tekrarlayın, tatlı aşamasına geçmeden önce güllaç yapraklarının soğumasını bekleyin.

GÜLLAÇ YAPIMI İÇİN MALZEMELER

1,5 litre süt

1,5 bardak şeker

Güllaç yaprakları

Süslemek için fındık, ceviz veya mevsim meyveleri

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?



Süt ve şekeri tencereye alıp kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Karışımından ilk önce tepsinin alt kısmına bir kepçe yayın.

Üzerine güllaç yapraklarını kırarak yerleştirin.

Tekrar süt ile ıslatın. Tekrar yaprak yerleştirin. Bu şekilde devam edin.

Yapraklar bittikten sonra kalan sütü üzerinde gezdirin.

Çekmesi için dinlendirin.

Üzerine dövülmüş ceviz veya yeşil fıstık serpebilirsiniz.

GÜLLAÇ YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Güllaç yapımında yufkanın üzerine dökeceğiniz sütün ısısı çok önemlidir. Süt soğuk olursa yufkalar yumuşamaz, çok sıcak olursa da lapa gibi olur. Yumuşaması için, sütün sıcaklığının ılıktan biraz daha sıcak olması gerekir. Süt oranını damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz.

Güllacı soğuduktan sonra streç filme sarıp buzdolabına koyun, bu şekilde 3-4 saat beklettikten sonra sütü iyice çektikten s servis edin.