Evcilleştirdiği kurdu salonda sergiledi

Sivas’ta 3 Mart Dünya Yaban Hayatı günü dolayısıyla açılan fotoğraf sergisinde canlı hayvanlar da yer aldı. Canlı hayvanların arasında ise en çok dikkati evcilleştirilmiş kurt çekti.

Sivas’ta 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü sebebiyle Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü fotoğraf ve canlı hayvan sergisi açtı. Kent merkezinde bulunan bir otelde gerçekleşen sergi de pandemi tedbirlerine de uyuldu. Fotoğrafların yanı sıra yılandan kertenkeleye, şahinden kartala bir çok canlı hayvanın yer aldığı sergide en çok dikkati ise evcilleştirilmiş yüzde 70’i kurt kırması çekti. Öte yandan aynı otelde kente yaban hayatını fotoğraflayan Mustafa Aslan da ’Sivas’ın Renkli Yaban Hayatı’ adlı bir fotoğraf sergisi açtı.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Okan Gün, toplumda farkındalık oluşturmak için bu sergiyi açtıklarını ifade ederek, “3 Mart Dünya Yaban Hayatı münasebetiyle Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü olarak bir sergi düzenledik. Bu sergide Sivas’ın hayvan türleri ağırlıklı oldu. Bunun yanında toplumda farkındalık oluşturmak adına canlı sergimiz de oldu” dedi.

Uzman Biyolog Güray Tayyar Şimşek, bu sergideki fotoğrafların 3 yıllık bir çalışma sonrasında ortaya çıktığını belirterek, “Fotoğrafların tamamı Sivas’ta çekildi. Sivas doğasına ait yaklaşık buradaki fotoğraflar 3 yıllık bir çalışma. Aynı zamanda canlı hayvanlarda getirdik. Bunların içerisinde yılanlar ve kertenkeleler var. Bu hayvanlar tamamıyla Türkiye’de CITES belgeli” ifadelerini kullandı.

Kentte doğa fotoğrafçılığı yapan Mustafa Aslan ise çevremizdeki yaban hayatını insanlara tanıtmak ve farkındalık oluşturmak için ‘Sivas’ın renkli yaban hayatı’ isimli sergiyi açtığını belirtti.