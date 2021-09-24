Ev hanımıyken patron oldular

Ordu’da, hobi amaçlı halk eğitim merkezinden ve çeşitli yollardan cam sanat eğitimi alan iki kadın kendilerini geliştirerek, atölye kurdular. Öncesinde ev hanımı olan kadınlar, meslek sahibi olduktan sonra ürettikleri ürünlerin satışını da yapıyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Nevriye Kirpitçi ile Döndü Tatar Yalçın, yaklaşık 4 yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (ORMEK) ve Kültür Bakanlığı sanatçısından cam üzerine çeşitli ders aldı. İlk başta hobi olarak aldıkları kurslar ile içlerindeki cam sevgisi büyüyen kadınlar, sonrasında kendi atölyelerini kurmak istedi. Bir süre sonra bir işyeri kiralayan kadınlar, yine içerisini kendilerinin dekore ettiği atölyede hem cama şekil vererek çeşitli takı aksesuarları ve eşyalar üretiyor, hem de bu ürettikleri ürünlerin satışını yapıyor.

“Cam bizi bırakmadı”

İlk etapta, sergi gezisi sonrası kursa katıldığını söyleyen cam ustası Nevriye Kirpitçi, cam ile iç içe girdikten sonra bırakamadıklarını belirterek, “Ortaya çıkan ürünleri görünce kendimin de burada olması gerektiğini düşündüm. O anda kaydımı yaptırdım, cam ve atölye ile tanıştım. Sonrasında camı bırakamadım. Hobi olarak başladım ve 3 yıl boyunca her gün o makinenin başına oturdum. Ustalık belgelerimi de aldım. Kendi atölyemizi kurmaya karar verdiğimizde üfleme cam eğitimi de aldık. Cam bizi bırakmadı ve böylelikle atölye kurmaya karar verdik. İnsanlar buraya girince çok mutlu oluyorlar ve iki kadının böyle bir şey başarmasından çok mutlular. Ordu’da da böyle bir şey olmasından dolayı mutlular” dedi.

“40 yaşından sonra meslek sahibi olduk”

Bu işe, hobi ve sosyalleşmek adına başladıklarını belirten Döndü Tatar Yalçın ise sonrasında ise çok sevdiğini ve 4 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde kursa devam ettiğini ifade ederek, “40 yaşından sonra meslek sahibi olduk çok şükür. Arkadaşımla beraber de bu işi ticarete dökmeye karar verdik, bu şekilde burayı kurduk. Bu işin sanatsal boyutu da olduğu için bizi içine çekti, severek yapıyoruz” diye konuştu.

“Cama hayat veriyoruz, 1200 derecede şekilleniyor”

Camı şekillendirmek için kullanılan ateşin 1200 derece civarında olduğuna dikkat çeken Döndü Tatar Yalçın, “Burada cama hayat veriyoruz, 1200 derecede cama şekil verip, o anda doğaçlama bir şekilde hem zihnimizi boşaltıyoruz, hem de ortaya güzel şeyler çıkartıp para kazanıyoruz. Şuanda çok mutlu olduğumuz bir yerdeyiz. Ordu’da böyle bir meslek hiç yok ve biz Ordu’nun ilk cam ustasıyız. İçeriye girenler de oldukça güzel tepkiler veriyor. Burada kişiye özel tasarımlar da yaptığımız için insanlar kendilerini özel hissediyorlar. İstedikleri şeyleri söylüyorlar ve o anda yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.