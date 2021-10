Etiyopya'da 3,2 milyon yıllık insansı fosil: Lucy

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan ve kraliyet dönemine ait eşyaların sergilendiği Ulusal Müze'de dünyanın en eski ve en ünlü insansı fosili olarak bilinen "Lucy" de ziyaretçiler tarafından ilgi gören eserler arasında yer alıyor.

Kente gelen turistlerin uğrak yeri olan müzenin bodrum katında, dünyanın en eski ve en ünlü insansı fosili olarak bilinen "Lucy"nin yanı sıra, "Ardi" ve "Selam" adlı fosillerle birlikte birçok hayvan fosili sergileniyor.

Ardi 3,3 milyon, Selam ise 4,4 milyon yaşında. ABD'li paleoantropologlar Donald Johanson ve Tom Gray tarafından 1974 yılında, Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Afar bölgesinde bulunan Lucy'nin 3,2 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor. Lucy, diğer iki fosilden daha genç olmasına rağmen, insansı görünüme sahip olması nedeniyle daha fazla ilgi görüyor.

Lucy'nin isim babası "Beatles"

İsmini, keşif çalışmaları sırasında paleoantropologların dinlediği, Beatles'ın "Lucy in the sky with diamonds" adlı parçasından alan Lucy'nin öldüğünde 18 ile 25 yaş arasında olduğu varsayılıyor.

Paleontolog Donald Johnson keşfi yaptıktan sonra ekibiyle birlikte kamp alanlarına döndü. Johnson kasetçalarına Beatles’ın kasetlerinden birini koydu ve Lucy in the Sky with Diamonds çalmaya başladı. Bunun üstüne kazı ekibindekilerden biri iskelete Lucy ismi verilmesini önerdi. BBC’ye verdiği röportajda Johnson “İskelet birden bire bir insana dönüşmüştü,” dedi.

Ardi'nin, Lucy'nin bulunmasından 20 yıl sonra Etiyopyalı araştırmacı Berhane Asfaw'ın da aralarında bulunduğu 40'tan fazla bilim adamından oluşan bir ekip tarafından, Selam'ın ise Etiyopyalı bilim adamı Zeresenay Alemseged tarafından 2000 yılında bulunduğu biliniyor.

Hanedanlığa ait eşyalar

Müzenin zemin katında ise 1930'dan 1974'e kadar Etiyopya İmparatoru Haile Selassie'ye ait oyma ahşap tahtı ve lüks kraliyet eşyaları koleksiyonu, Aksumite, Solomonik, Gonder dönemlerine ait eşyalar İbexes ve Sebe yazıtları sergileniyor.

İkinci katta, tuval yağlı boya eserlerin ziyaretçileri karşıladığı müzenin üçüncü katında ise geleneksel silahlar, takılar, mutfak eşyaları, giyim ve müzik aletleri yer alıyor.

Etiyopya'da okullar müzeye düzenli geziler gerçekleştiriyor. Geçen yıl müzeyi 54 bini yabancı, 192 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak ayında gerçekleştirdiği Etiyopya ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan da Ulusal Müze'yi ziyaret etmişti.

Açığa çıkarılmasından kısa bir süre sonra Lucy’nin çok önemli bir keşif olduğu ortaya çıktı, çünkü Lucy, önceden var olduğu bilinmeyen bir türe aitti. Bu listede Lucy hakkında bilinmesi gereken beş önemli bilgiyi derledik.

Lucy dik yürüyordu

Lucy ile ilgili en önemli şeylerden biri onun yürüyüş şekliydi. Lucy’nin iskeleti üzerinde araştırma yapan bilimciler, özellikle de dizinin yapısı ve omurgasının eğimine dayanarak onun zamanının büyük bölümünü iki ayağı üstünde yürüyerek geçirdiğini keşfettiler.

Kimse nasıl öldüğünü bilmiyor

Lucy’nin ölüm sebebine dair ufak tefek kanıtlar, kesin cevaplar sunmak yerine bize ancak nasıl ölmediğini gösteriyor. İskeletinde diş izlerine dair pek kanıt yok, bu yüzden başka hayvanlar tarafından yenmek için öldürüldüğü düşünülmüyor. Aslında sol leğen kemiğinin üzerinde yırtıcı bir hayvana ait tek bir diş izi var, ancak bu izin Lucy ölmeden önce mi, yoksa öldükten sonra mı oluştuğu bilinmiyor.

Lucy hala Etiyopya’da

Lucy’nin iskeleti Addis Ababa’daki Etiyopya Ulusal Müzesi’nde kendisi için özel yapılmış bir kasada saklanıyor. Yani bugün bulunduğu yer, keşfedildiği yere oldukça yakın. Müzede ziyaretçilere sergilenen iskeletse gerçek iskeletin birebir kopyası. Ancak, gerçek iskelet 2007-2013 arasında ABD’de farklı yerlerde sergilendi. Lucy’nin iskeletinin alçı kopyaları dünyanın farklı yerlerinde bulunuyor.

Lucy oldukça kısaydı

Australopithecus afarensis, dik yürüyor ve insana benziyordu, fakat bizden çok daha kısaydı. Lucy öldüğünde erişkin olmasına rağmen boyu 1,1 m uzunluğunda, ağırlığı ise sadece 29 kg kadardı.

