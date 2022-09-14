Estergon Kalesi’nde Geleneksel Türk El Sanatları Atölyesi açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Estergon Türk Kültür Merkezi’ne kurulan Geleneksel Türk El Sanatları Atölyesi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla yapıldı.

Açılış töreninde katılımcılara hitaben konuşan Altınok, “Bugün Estergon Türk kültür Merkezi’mizde önemli bir hizmete daha imza attık. Milletlerin büyüklüğü sanat ve kültürüyle ölçülür. Biz Türk tarihinin 4 bin 500 yıllık olduğunu dile getiriyorduk. Ancak bir Alman Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada bunun 9 bin yıl olduğu açıklandı. Kadim geçmişe sahip bir millet olarak zengin de bir sanat kimliğimiz var. Kalemizin bulunduğu bölge gecekondu ve harap binalardan oluşuyordu. Onları temizleyerek Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisini harmanladığımız bir kale inşa ettik. İçini de kültür ve sanatımızla dolduruyoruz. Kimliğimizi burada yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

Altınok, Ermenistan saldırılarıyla şehit olan 50 Azerbaycan askerini anarak şu sözleri kaydetti:

“Ermenilerin yaptığı saldırıda 50 Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta belirttiği gibi biz kardeş can Azerbaycan’ın yanındayız. Sonuna kadar Azerbaycan’a destek vereceğiz. Karabağ savaşında olduğu gibi tüm dünya karşımızda olsa, biz yine Azerbaycan’ın yanındayız. Cumhurbaşkanımız bu desteğini tüm dünyaya haykırdı. Cumhurbaşkanımız ‘Dünya beşten büyüktür’ diyor. Dünya elbette beşten büyüktür. Bu anlamda birlik ve beraberliğimizi muhkem tutmalıyız. İsmail Gaspıralı’nın dediği gibi ‘Dilde, işte ve fikirde birliği’ sağlamalıyız. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirirsek, Hür ve bağımsız şekilde yaşamaya devam ederiz.”

"Pakistan dost ve kardeş ülkemizdir"

Pakistan’da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye olarak yaraları sarmak için tüm imkanların seferber edildiğini de hatırlatan Altınok, “Pakistan dost ve kardeş ülkemizdir. Orada de sel felaketi yaşandı. Yaşamını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Cumhurbaşkanımız Pakistan Başbakanıyla görüştü ve yardımların gönderilmesi için çalışma başlatıldı, yardımlar yola çıkarıldı. Bizler de Ankara’da valiliğimiz ve kaymakamlığımızla kardeşlerimizin yaralarını nasıl sararız diye görüşme yaptık, bunu yapmaya devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.

Sakarya Zaferi’nin 101’inci yılını kutlayan Altınok, “Eğer Yunan başarılı olsaydı Ankara’ya 50 kilometre kalmıştı. Sakarya zaferi, devletimizin küllerinden doğuşudur. Silah gücü bizden fazla olan, İngilizler tarafından desteklenen Yunanlar hezimete uğramıştır. Atatürk, ‘Bu vatan toprağının her karışı şehit kanıyla sulanmadıkça, vatan olmayacaktır’ diyor. Ardından, ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri’ diyor. Sonunda Yunanlılar Ege’ye dökülüyor. Kurtuluşa, hür ve bağımsızlığa giden yolda kazanımlarımızı önce Allah’a sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına, kadınlarımıza ve gençlerimize borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Açılışa Başkan Altınok’un yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi M.S. Sajjad Qazi, Afganistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Seed Abdül Bashir Sadaat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Ahmet Arslan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerine özgü geleneksel eserlerinin de sergilendiği Estergon Türk Kültür Merkezi’nde; gubari, minyatür, tezhip ve çini, ebru, tuğra ve hat, Türk el dokumacılığı ve el nakışı, deri işleme atölyeleri ve Keçikoop Satış Ofisi’nin açılışı yapıldı.