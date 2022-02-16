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Eski ve atıl eşyaları boyayıp, şekillendirip tekrar kullanılır hale getiriyorlar

Trabzon’da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Ahşap Boyama ve Kâğıt Rölyef Kursunda eski ve atıl durumdaki eşyalar tekrar değerlendirilerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

Kültür Sanat 16.02.2022, 09:20
Eski ve atıl eşyaları boyayıp, şekillendirip tekrar kullanılır hale getiriyorlar

Trabzon’da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Ahşap Boyama ve Kâğıt Rölyef Kursunda eski ve atıl durumdaki eşyalar tekrar değerlendirilerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

Kursiyerler eski ve atıl olan mobilya başta olmak farklı ev eşyalarını boyayıp şekillendirerek tekrar aktif hale getirmeyi sağlarken kurslara genellikle ev hanımları ilgi gösteriyor.

Kursta öğrendiklerini evde ki eski ve atıl durumda olan eşyalara uygulayarak daha güzel bir görünüme kavuşmayı sağladıklarını belirten kursiyerler, böylece çöpe atılmaya yüz tutmuş eşyaları tekrar geri dönüşüme kazandırdıklarını kaydettiler.

Kurs sayesinde zamanları daha iyi değerlendirerek faydalı işler yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten kursiyerler, bir nevi stres attıklarını söylüyorlar.

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinden Bilge Turgun, Ahşap Boyama ve Kağıt Rölyef Kursuna genellikle ev hanımlarının ilgi gösterdiğini belirterek atıl ve eski eşyaları geri dönüşüme kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Eski eşyaların atılmayarak mutlaka değerlendirilmesine dikkat çeken Turgun, “Kursumuzda genellikle eski ve atıl durumdaki eşyaları şekillendirip boyatarak geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyoruz. Daha çok mobilya, ahşap boyama kağıt rölyef çalışmaları yaparak bir çok alanda geri dönüşümler yapıyoruz. Genellikle mobilyalar çok pahalı olduğundan yenisi almak yerine evimizdeki mevcut mobilyalarımızı boyatarak parçalar ekleyerek daha güzel görünümlü bir hale getirebiliriz. Burada genelde bunları yapıyoruz. Kursumuza evlerde geri dönüşüm üzerine daha fazla eşya olduğundan ev hanımları daha çok ilgi gösteriyor. Üzerinde uygulama yaptığımız eşyaların orijinalliğini bozmuyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarımızı daha sonra sergileyeceğiz. Evdeki eski eşyaları kesinlikle atmayın. Çöpe atılmış sehpalar, koltuklar vs. değerlendirilebilir. Böylece aile bütçelerine katkı sağlanmış olur” dedi.

Kursiyerlerden Fatma Çalış, stres atarak öğrenmenin keyfini yaşadıklarını belirterek “ Keyifli bir çalışma oluyor. Eski eşyaları boyatıp şekillendirerek daha güzel görünümlü hale getirmenin keyfini yaşıyoruz. Kronik rahatsızlığım olmasına rağmen bu uğraş bana çok iyi geldi. Şu an elimde olan çalışmayı çocuklarıma yapıyorum. Çok sevindiler çok mutlu oldular” diye konuştu.

Kursiyerlerden Filiz Ergin’de atıl durumdaki eşyaları geri dönüşüme kazandırmaya çalıştıklarını ifade ederek “Eski ve atıl durumdaki eşyaları farklı şekillerde değerlendirerek daha güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. Şahsen eski eşyaları çöpe atma taraftarı değilim bu tür eşyalar değerlendirilip tekrar kazanılabilir. Amaç eskileri kullanılabilir hale getirmek” şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Yasemin Çolak da “Evdeki eski kullanmadığımız eşyaları değerlendirip kullanılır hale getirmeye çalışıyoruz. Normalde evde de bu tür çalışmalar yapıyordum ancak buraya gelerek daha çok şeyler öğrendim” ifadelerini kullandı.

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