Eski Rum evlerinin mimari yapısından izler taşıyan Foça’da yeni moda taş evler

Tarihinde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan İzmir’in Foça ilçesindeki eski Rum evleri, günümüze kadar ulaşan eski mimari yapılarıyla dikkat çekerken, kentte tarihi yapıların bozulmaması adına da yeni yapılarda taş evler tercih ediliyor. Bağarası bölgesinden çıkarılan taşlar, ustalar tarafından balyozlarla kırılarak kare şekline getiriliyor.

Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan İzmir’in Foça ilçesi, tarihi dokusunu koruyan yapılarıyla dikkat çekiyor. 1923 mübadelesinde boşaltılan ve sahipleri değişen eski Rum evlerinin adeta zamana meydan okuyarak günümüze kadar ayakta kalmış olması, kentte eşsiz bir güzellik katıyor.

Artık yeni yapılarda da taş kullanılıyor

Eski Rum evlerinin mimari yapılarını gözler önüne seren Foça’nın taş evleri, herkesin dikkatini çekerken, tarihi dokunun bozulmaması adına yeni yapılarda da taş kullanılması tercih ediliyor. Foça ilçesine bağlı Bağarası mevkiinden çıkan taşlar, şehre ayrı bir hava katıyor.

"Büyük taş ve kayaları balyozla dilimledikten sonra küçük çekiçle kare şeklinde yapıyoruz"

Taşlara hayat veren ustalardan Veysi Yatçı (27), mesleğini çok sevdiğini, uzun yıllar taş iş yaptığını belirtti. Yatçı, "Taş yapmayı çok seviyorum. Foça’daki taşlar, genellikle Bağarası bölgesinde çıkıyor ve büyük kamyonlara yükleyip getiriyorlar. Taşların maliyeti yüksektir. Bir kamyon taş 5 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Binaları kaplıyoruz, bahçe işleri yapıyoruz. Ege Bölgesi’nde vazgeçilmez inşaat işi genelde taştır; villalar, evler, bağ bahçe etrafı. Taş işlemeye küçüklümde başladım ağabeylerimin yanında. İnsan taş işine alıştığı zaman bırakamıyor" dedi.

"Gelen büyük taş ve kayaları balyozla dilimledikten sonra küçük çekiçle kare şeklinde yapıyoruz" diyen Yatçı, "Harcını yapıyoruz, harcını fazla sulu yapmıyoruz ki kirlenmesin. En son bittikten sonra tel fırça var. İnce kum ile işliyoruz ve çimento ile iyice karıştırıyoruz, derzlerine vuruyoruz. Talebe göre bazen beyaz yapıyoruz derzleri, bazen; gri, bazen siyah, bazen de kilit şeklinde yapıyoruz; yani dersiz yapıyoruz aralarını. Taş işi yapmak bana büyük bir zevk veriyor. İşimden memnunum Allah’a şükür paramızı kazanıp hayatımızı geçirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.