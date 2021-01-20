banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı

Eski küpler, tarihi elbiseler ve eski keçeler sanat eseri oluyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde antika ve tarihi eşyalarla uğraşan Sındırgı Belediyesi Antik Osmanlı Çarşısı işletmecisi Recep Parlak pandemi sürecini, fırsat bilip eski küpleri sanat eserine dönüştürmeye başladı.

Kültür Sanat 20.01.2021, 11:31
3
Eski küpler, tarihi elbiseler ve eski keçeler sanat eseri oluyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde antika ve tarihi eşyalarla uğraşan Sındırgı Belediyesi Antik Osmanlı Çarşısı işletmecisi Recep Parlak pandemi sürecini, fırsat bilip eski küpleri sanat eserine dönüştürmeye başladı.

Parlak köylerden ve vatandaşlardan topladığı sağlam ya kırık eski küpleri, el dokuma kilim parçaları, ipler ve tarihi görünümü ve değeri olan eski eşyalarla giydirerek ev, işyeri ve otellere dekor haline getiriyor. Sıfır atık sistemi ile aynı zamanda geri dönüşüme de katkı sağlıyor.

Kendince bir tarihi değeri olan küplerin bahçelerde ve peyzajda kullanıldığını belirten Parlak, bu küplerin evleri ve iç mekânları süslemesi gerektiğini düşünerek pandemi sürecini de fırsat bilerek böyle bir eser ortaya çıkardığını belirtti.

Özellikle otel ve villalarda kullanılmak üzere gelen siparişlere yetişemediğini belirten Sındırgı Belediyesi Antik Osmanlı Çarşısı işletmecisi Recep Parlak, “Bölgemizde bol yetişen domates biber komisyonculuğu yaparken köy köy geziyordum. Köylerimizi gezerken atılmış vaziyette bulunan tekne, yapan, dirgen, halı, kilim, küp gibi eski eşyaların atıldığını görünce içim acıyordu. Ve ben bunları toplamaya başladım. Topladıkça büyüdü büyüdü büyük müze haline geldi. Şimdi belki on bin belki de yirmi bin parça malzeme var. Pandemi döneminde düşündük ki hem bir yenilik, hem de bir eskiyi yeni yapmak için bir çalışma başlattım” dedi.

“Giydirilmiş küpleri otel ve villalara satıyorum”

Parlak sözlerinin devamında, “Yöremizde yapılan ve eskiden kalma küplerimiz ve testilerimiz büyük otellerde veya villalarda dış dekor olarak kullanılıyordu. Dış dekorda kullanıla kullanıla bitti. Bizde bu küpleri iç dekorda nasıl kullanılır hale getiririz diye düşündük. İç dekorda kullanılabilmesi için ya boyanacak ya da giydirilecek. Elimde eskiden kalma kilimler, yörük kilimleri eski eşyaları değerlendirmek amaçlı işe yaramayacak kilimleri kestim Küp’e giydirdim. Küp’ün dışında saksı ve testi giydirdim. Şuanda Bodrum’a yetmiş tane hazır giydirilmiş küp gönderdim. Bodrum’da bulunan otel ve villaların süslenmesi için iç dekor olarak kullanılacak. Giydirilmiş bir küpü bir insan alıp evin bir köşesine koyabilir. Ama giydirilmeden önce hiçbir işe yaramıyor küp. Küpleri giydirirken çarpana dediğimiz yün kuşak, kendir ip ve eski kilimleri kullandım” dedi.

Parlak, “Küplerden, ağaç ve eski keçelerden hayat ağacı yapıyorum”

Köylerden topladığı eski küpleri, eski keçeleri ve ormandan topladığı ağaç parçaları ile ‘Hayat Ağacı’ yaptığını belirten Parlak, “Bunların hepsi eski malzeme. Küpleri giydirdikten sonra ormandan topladığım kuru ağaçları keçe ve eski eşyalardan k çiçekler yaptım. Biz buna hayat ağacı diyoruz. Sındırgı hayat ağacı ismini verdim. Eski küplerin giydirilmesi kazanç kapısı oldu. Şuanda bu giydirme işine yetişemiyoruz. İstekleri karşılayabilmek için birkaç kişi çalıştıracağım ve bu işi öğreteceğim. Küpler giydirilip içine koyduğumuz hayat ağaçlarıyla değişik bir dekor oldu. Elimde satmaya kıyamadığım yüzlerce kilim var. Yeni kilimleri ben kesmiyorum. Güve yemiş, ortası yırtılmış kilimleri önce yıkatıyorum sonra küp giydirmede kullanıyorum. Küpler kırık çatlat hiç fark etmiyor alıyorum. Önce o küpleri sağlamlaştırıyorum ondan sonra giydiriyorum. Bir kulpu kopmuş ben yine alıyorum çöpe atılacak bir küpü değerlendiriyorum. Küpleri tarihi dokusu var. Çünkü şimdi küp yapılmıyor. Eskiden turşu, sirke bastığımız küpler şimdi kullanılmıyor. Ben onları zamanla topladım. Millet kırdı ama ben topladım. Kilimleri şimdi dokuyan yok. Onlarda bir tarihi doku. Yok olmaya yüz tutmuş küp kırılmış, sapı kopmuş delinmiş ben bunları sağlamlaştırarak gün yüzüne çıkarıyorum. Yok, olmaktan kurtarıyorum. Sıfır atık. Kilim güve yemiş, delinmiş veya yanmış hiçbir işe yaramaz ama sağlam taraflarını kesip küplerle birleştiriyorum ve tarihi tekrar canlandırıyorum. Tarihi dokuyu turizme kazandırıyorum ayrıca. Neresi süslenecek villalar, neresi süslenecek büyük otellerin iç dekorunda görecekler. Nereden geldi Sındırgı’dan. Çünkü başka yapan yok. Hepsi eski ve antika. Tabi böyle olunca değeri arttı. Önceden 20 - 30 TL olan bir küp giydirildiği zaman 150-200 TL oldu. Veya atıktı hiç para etmiyordu giydirilince değer kazandı. Küp antik, kilim antik üzerinde kullanılan malzemelerin hepsi antik. Atıl durumda ki bir küp böylece değer kazandı “ dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12