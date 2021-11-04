Eski Filistin Günleri Film Festivali başladı

Filistin’de eski günlerin filmlerle anıldığı festival, dün Suriyeli Yönetmen Emir Fahreddin’in filmi ’’Garip’’ ile başladı.

Filistin’in Ramallah şehrinde dün açılışı yapılan Eski Filistin Günleri Film Festivali, Suriyeli Yönetmen Emir Fahreddin’in İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayı anlatan ’’Garip’’ isimli filminin galasıyla başladı. 112 dakikalık uzun metrajlı film, Filistin’in İsrail işgalinin başlangıcına dikkat çekiyor, Suriye’deki savaşı da yer yer konu alıyor. İngilizceye çevrilen ve hikayesinde İsrail ordusu mensupları arasında Arapça bazı diyaloglar içeren film, 1967’de yaşananların bir kısmını ve Golan Tepeleri’ndeki savaşın etkisiyle kasaba ve köylerinden ayrılanların hikayelerini de anlatıyor. Eski Filistin günlerinin sanatla anıldığı festival, 2014 yılından bu yana uluslararası ve yerel kurumların desteğiyle düzenliyor. Geçen yıl salgın nedeniyle ertelenen festival, bu yıl Kudüs, Ramallah, Beytullah, Gazze, Hayfa ve Nasıra şehirlerinde gösterilecek.