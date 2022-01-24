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Eski eşya merakı iş yerini müzeye dönüştürmesine sebep oldu

Karaman’da eski eşyalara merakı olan bir esnaf, aralarında 100 yıllık radyonun da bulunduğu 200’ü aşkın eski eşyasını adete müzeye dönüştürdüğü iş yerinde sergiliyor.

Kültür Sanat 24.01.2022, 12:21
Eski eşya merakı iş yerini müzeye dönüştürmesine sebep oldu

Karaman’da eski eşyalara merakı olan bir esnaf, aralarında 100 yıllık radyonun da bulunduğu 200’ü aşkın eski eşyasını adete müzeye dönüştürdüğü iş yerinde sergiliyor.

Karaman’da mobilya satışı üzerine mağazası bulunan Taştan Atış (50), yaklaşık 10 yıl önce eski eşyalara merak salmaya başladı. İlk olarak eski bir radyo alan Taştan Atış, daha sonra merakı daha fazla artınca elindeki eşya sayısını 200’ün üzerine çıkardı. Zamanla eşyalarını koyacak yer sıkıntısı yaşamaya başlayan Taştan Atış, iş yerinin büyük bir kısmını eşyalarına ayırmaya karar verdi. Özel olarak yaptırdığı rafları iş yerinin uygun yerlerine monte eden Taştan Atış, 200’ün üzerinde bulunan eski eşyalarla iş yerini adete müzeye çevirdi. Raflarda yer alan eşyaların başında 100 yıllık radyonun yanı sıra çeşit çeşit eski radyolar, televizyon, cep telefonu, gramofon, dikiş makinesi, gaz lambaları, video oynatıcı, kamera, eski madeni paralar ve daktilo gibi eşyalar bulunuyor. İş yerine gelen müşterilerin de ilgisini çeken eski eşya koleksiyonda en çok dikkati çeken radyolar oluyor.

"Vitrindeki bu eşyalar tarih kokuyor"

Eski eşya merakına bir radyo ile başladığını anlatan Taştan Atış, daha sonra eski eşya sayısının her geçen gün artmaya başladığını ifade ederek, “Vitrindeki bu eşyalar adeta tarih kokuyor. Bu eşyaların içerisinde paralardan tutunda radyolara her şey var. Bu da bende bir bağımlılık yaptı. Gelen müşteriler mağazamızı gezmeden önce burayı geziyorlar ve çok merak uyandırıyor. İnsanların geçmişte yaşadıkları ve kullandıkları şeyleri burada hatırlıyorlar. Bunlarda bizim hoşumuza gidiyor. Mağazamızdaki bu köşeyi görmek için çok arkadaşımız buraya geliyor. Şuanda en eski radyomuz 100 yıllıktır ve tamamen pille çalışıyor. Sadece radyo değil diğer eşyalardan da asırlık olanları var" diye konuştu.

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