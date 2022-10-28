Eserlerini doğada yapıyor

Kütahya’da ressam Hasan Kara, tablolarının daha gerçekçi olması için sonbahardaki çalışmalarını doğada yapıyor.

Onlarca karma ve kişisel sergi açtığını belirten Hasan Kara, "Kütahya’da rahmetli Hüseyin Yüce’yi tanıdım. Yüce’nin resimleri beni çok etkiledi. Onun resimleri beni çok etkiledi. 26 yıldır ressamlık yapıyorum. Renkleri sevdiğim için kendimi doğaya attım. Kışın Kent Konseyi Sanat Merkezi’nde atölyem var. Ancak sonbaharda haftanın belirli günlerinde doğada çalışıyorum. Adeta sonbahar yapraklarının üzerinde resim yapıyorum. Ben hiç resim eğitimi almadım. Kendi kendimi geliştirdim. Bence resim bütün hastalıkları yener. İnsan kanser hastası bile olsa resim sayesinde bu hastalığı yener. Sonbaharla birlikte Kunduören mevkiine giderek yağlı boya tablolarımı burada yapıyorum. Yaptığım manzara resimleri beğeniliyor. Çalışmalarımı doğal ortamda yapmam çok şey fark ettiriyor. Birçok sanatsever doğal ortamda yapılan tabloyla evde fotoğrafa bakılarak yapılan tablo arasında çok fark buluyor" diye konuştu.

Ressam Kara’nın doğada yaptığı çalışmalar, İHA tarafından havadan da görüntülendi.