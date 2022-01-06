Esenlerliler İstanbul’u keşfe çıkıyor

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turları tüm hızıyla devam ediyor. Kültür turları kapsamında Esenlerliler bu kez “Payitaht’ta Bir Gün” ve “Seyr-i İstanbul” gezileriyle hem tarihi mekânları keşfedecek hem şehrin eşsiz güzelliğinin tadını çıkaracak.

Esenler Belediyesi, ilçe sakinleri için kültür turları düzenlemeye devam ediyor. Esenlerliler bu kez “Payitaht’ta Bir Gün” ve “Seyr-i İstanbul” gezileriyle şehri keşfe çıkacak, keyifli vakit geçirecekler. Kültür turları kapsamında düzenlenen “Payitaht’ta Bir Gün” gezisiyle Bahariye Mevlevihanesi, Aynalıkavak Kasrı ve Aziziye Sadabad Camii her perşembe günü ziyaret edilecek. Esenlerliler, Bahariye Mevlevihanesi’nin tarihi dokusu ve manevi iklimi altında huzurlu anlar yaşarken Tersane Sarayı olarak da bilinen Aynalıkavak Kasrı ve Aziziye Sadabad Camii gibi tarihi mekânları da keşfetme imkânı bulacaklar.

“Seyr-i İstanbul” kültür turu ile her salı, cumartesi ve pazar günü 15 Temmuz Hafıza Müzesi, Çamlıca Camii ve Çamlıca Kulesi Esenlerliler tarafından ziyaret edilecek. 15 Temmuz hain darbe girişimini engellemek için şehit olan kahramanların eşyaları ile darbecilerin kullandığı mühimmatların sergilendiği müze, ziyaretçilere duygusal anlar yaşatacak. Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ve ihtişamıyla şehri süsleyen Çamlıca Camii ile Avrupa’nın en yüksek kulesi olan Çamlıca Kulesi de Esenlerliler tarafından görülecek.