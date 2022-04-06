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Esenler’de Ramazan’a özel ‘İhya Sergisi’

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), Peygamber Efendimiz (SAV)’in hadis-i şerifleri ve dualarından oluşan kaligrafik eserleri, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Ramazan ayına özel hazırlanan “İhya” adlı sergi için konuşan kaligrafi sanatçısı Şeyma Karagöz, “Eserleri ümmete hediye etme niyetiyle yazdım” dedi.

Kültür Sanat 06.04.2022, 14:42
Esenler’de Ramazan’a özel ‘İhya Sergisi’

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), Peygamber Efendimiz (SAV)’in hadis-i şerifleri ve dualarından oluşan kaligrafik eserleri, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Ramazan ayına özel hazırlanan “İhya” adlı sergi için konuşan kaligrafi sanatçısı Şeyma Karagöz, “Eserleri ümmete hediye etme niyetiyle yazdım” dedi.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), Peygamber Efendimiz (SAV)’in hadis-i şeriflerinden oluşan “İhya” adlı sergiyi sanatseverlerin ilgisine sundu. Ramazan ayına özel olarak hazırlanan sergide, kaligrafi sanatçısı Şeyma Karagöz’ün 32 eseri yer alıyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde kapılarını açan sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

İnsanlara faydalı olmak istedim

9 yıldır kaligrafi sanatıyla uğraştığını belirten Şeyma Karagöz, “Geçen yıl takvim yapılmak üzere bir teklif almıştım. Takvim üzerinden devam ederek bir sergi yapılması da teklif edildi ve çalışmalarımıza başladık. Bu benim için çok güzel bir fırsattı. Her güne bir hadis-i şerif olması beni çok heyecanlandırdı. Eserleri Türkçe yazdığım için bu sergi, insanlara faydalı olabilecekti. Bu motivasyonla eserleri yazdım ve eserlerin altına imzamı atmadım. Eserleri yazarken şu niyeti taşıdım: ‘Ya Rabbi bunu yazan ben değilim yani senin elinle bunu bana nasip et. İnsanlara faydalı olmayı nasip et. Ben de imza atmayayım.’ Bu düşünce beni çok duygulandırdı. Ben aslında ümmete hediye etme niyetiyle yazdım. Sergideki eserler, tamamen Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’in hadis-i şerifleri ve Ramazan’a özel yaptığı dualardan oluşuyor. Örneğin, ‘Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Ademoğlu’nun her ameli kendisinindir. Yalnız oruç müstesna o benimdir. Onun mükafakaatını verecek olan da benim. Canım elinde olan Allah’a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusundan daha güzeldir’ gibi. Bunları yazmak beni çok etkiledi. Eserlerde italik, brush, gotik, ruling gibi farklı yazı tekniklerini kullandım. Eserleri yaklaşık iki hafta gibi kısa bir sürede tamamladım” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaligrafi sanatı cismani aletler ile ruhumuzun, yansımasıdır. Yani ruhu dışa yansıtmaktır. Merkezinde hakkı aramak olmalıdır. Kaligrafi bizi eğiten bir sanattır. Kaligrafi sanatı ile her ne kadar güzelin peşinde olunsa da mükemmellik ancak Allah’a mahsustur.”

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