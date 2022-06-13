Esenler’de "Karma Sergi" açıldı

Esenler Belediyesi Sanat Evi öğrencileri tarafından eğitim dönemi boyunca yapılan Karma Sergi, meraklılarıyla buluştu. Ebru, tezhip, minyatür gibi eserlerin yer aldığı sergi yaz boyu sergilenecek.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencileri tarafından eğitim dönemi boyunca yapılan eserler, “ESEV Karma Sergi, Geleneksel Sanatlar ve El Sanatları” ile meraklıların ilgisine sunuldu. Öğrencilerin hazırladığı eserlerden oluşan Karma Sergi’nin açılışı Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. Hat, tezhip, ebru, minyatür, resim, kara kalem, seramik, ve çini eserlerinin yer aldığı sergi, toplam 90 çalışma ile yaz boyunca kapılarını açık tutacak.

Eğitmenlerden Merve Koç, el birliğiyle çalıştıklarını ifade ederek, “Geleneksel Sanatlar ve El Sanatları sergimiz tezhip, kağıt role, kaligrafi, çini, hat gibi birçok branşı görebilirsiniz. Bir yıl boyunca öğrencilerimiz eserlerini çıkarmak için uğraştı bizlerde ESEV’de ayna vazifesi görüyoruz eğitmenler olarak. Güzel eserleri ortaya çıkarırken onlara desteklerimizi esirgemiyoruz. Onlarda mutlu olarak güzel eserler ortaya çıkarıyorlar” dedi.

Gamze Kaya, güzel bir sergi olduğunu belirterek, “Eğitmenlik yapıyorum 7-13 yaş grubu çocuklara burada ayrıca sergide kendi eserim var tual üzerine yağlı boya yaptığım bir resim. Sergimizde eğitmen ve öğrencilerin kendilerinin yaptığı eserlerden Karma bir sergi oluşturarak çeşitli çalışmalarımızı sunduk. Üç ay boyunca bu sergimiz kalacak, herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Saliha Eyüpoğlu ise, “Geldim bilmediğim ilk defa gördüğüm Ahşap Rölyef bölümüne yönlendirdiler, eseri çıkarmam bir ayı buldu hocamızın koordinasyonunda, bize destek oldu. Haftada bir gün 13:00 ile 20:00 arası katılıyoruz kursa; çıkan sonuçtan memnunuz” şeklinde konuştu.