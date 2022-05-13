banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

Son Dakika
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı

Esenler’de Kağıt Rölyef Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), “derinlik” temasıyla ziyaretçilerin beğenisine sunulan Kağıt Rölyef Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Kağıt rölyef eğitmeni Zekiye Sarıyar, “Bu tablolar, baktığınız her şeyin aslında bir derinliği olduğunu hatırlatıyor” dedi.

Kültür Sanat 13.05.2022, 16:55
Esenler’de Kağıt Rölyef Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), “derinlik” temasıyla ziyaretçilerin beğenisine sunulan Kağıt Rölyef Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Kağıt rölyef eğitmeni Zekiye Sarıyar, “Bu tablolar, baktığınız her şeyin aslında bir derinliği olduğunu hatırlatıyor” dedi.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), tamamı kursiyer ve eğitmenlerinden eserlerinden oluşan Kağıt Rölyef Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Bir hafta boyunca Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek sergide, derinlik temasını taşıyan 33 eser meraklıların ilgisine sunuluyor.

Sanat güzelliği tesis eder

Serginin açılışında konuşan Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, “Hayat üç şeyle kaimdir. Birincisi doğruluk, birisi iyilik, bir diğeri güzelliktir. Doğruluğu insan adaletle tesis eder. İyiliğin din ve ahlakla tesisi var. Güzelliği ise sanat tesis eder. Sanat eğer burada birçok açılışa ya da sanatla ilgili etkinliğe iştirak ettiyseniz temel felsefemiz şudur: Allah kâinatı zerreden kürreye ya da genç neslin tabiriyle mikrodan makroya büyük bir ahenkle tanzim etmiş, düzenlemiş. İnsanın vazifesi de bu düzen içerisinde, bu tanzim içerisinde, bu ahenk ve senkron içerisinde ona dahil olmaktır. O sanatın farkına varmak ve ona kendi kararınca, kendi nispetince dâhil olmaktır. Sanat bundan ibarettir. Nitekim Necip Fazıl üstadın söylediği gibi “Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış. Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış” ifadelerini kullandı.

“Eserler satılık mı” diye soruyorlar

Şair ve yazar Özcan Ünlü ise sergiye ilişkin şunları söyledi:

“Bu salonda birbirinden güzel, birbirinden önemli sergilere şahitlik ediyoruz. Gönlümüz ister ki bu eserlerin bütün milletimizin beğenisine sunulsun. Bugün de üstatlarımız buradaydı. Onlarla sergi oluşturulurken gezdik. Her sergide olduğu gibi bu sergide de ‘Bu eserler satılık mı?’ diye sordular. Sanattan anlayan ve koleksiyonları olan arkadaşlardı bunlar. Bir atölye sergisi olduğuna onları inandıramadık. Demek ki çok doğru bir yoldayız. Herkesin emeğine sağlık.”

Olaylara yüzeysel bakmamayı öğretiyor

Sergiye öğrencileriyle birlikte katkı sunan kağıt rölyef eğitmeni Zekiye Sarıyar, “Bu tablolar, baktığınız her şeyin bir derinliği olduğunu hatırlatıyor. Bu sanat dünyada değişik isimler altında yapılıyor. Ülkelere göre şekilleniyor. Herkes kendine göre farklı çalışmalar yapıyor. İnsanların yaptıkları çalışmalardan kişilikleri hakkında da fikir sahibi olabiliyorsunuz. Bütün sanatlarda olduğu gibi kağıt rölyef de sabır istiyor. Sabır olmazsa bu işlerin hiçbiri yapılmıyor. İkinci ise bizim işimizde şöyle bir şey var, olaylara yüzeysel bakmamayı öğreniyorsun. Resim iki boyutluyken dümdüz görünüyor, sen onu hareket edilebilir bir hale getiriyorsun. Bir arka derinliğinin de olduğunu görüyorsunuz” diye konuştu.

Kültür taşımacılığı yapıyoruz

Kağıt rölyefin kat’ının modernize edilmiş hali olduğunu belirten Sarıyar, “Kağıt rölyef sanatında en ve boydan ibaret olan iki boyutlu resme derinlik vererek üç boyutlu hale getiriyoruz. Örneğin burada bir Esma-ül Hüsna var ve çalışması gerçekten çok zor. Eserleri ruhunuzu katarak yaptığınızda daha çok derinliği hissediyorsunuz. Bu sanatla aynı zamanda kültür taşımacılığı da yapıyoruz. Bu eserleri insanların ilgisini çekiyor ve öğrenmeye meylediyorlar. Ben aynı zamanda ahşap rölyef de yapıyorum. 10 yıldır burada olduğum için ESEV benim için ikinci bir aile oldu. Burada kursiyerler ve eğitmenler arasında çok güzle bir ilişki oluşuyor. Saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde güzel işler çıkarıyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
24°
açık