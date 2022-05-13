Esenler’de Kağıt Rölyef Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), “derinlik” temasıyla ziyaretçilerin beğenisine sunulan Kağıt Rölyef Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Kağıt rölyef eğitmeni Zekiye Sarıyar, “Bu tablolar, baktığınız her şeyin aslında bir derinliği olduğunu hatırlatıyor” dedi.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), tamamı kursiyer ve eğitmenlerinden eserlerinden oluşan Kağıt Rölyef Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Bir hafta boyunca Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek sergide, derinlik temasını taşıyan 33 eser meraklıların ilgisine sunuluyor.

Sanat güzelliği tesis eder

Serginin açılışında konuşan Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, “Hayat üç şeyle kaimdir. Birincisi doğruluk, birisi iyilik, bir diğeri güzelliktir. Doğruluğu insan adaletle tesis eder. İyiliğin din ve ahlakla tesisi var. Güzelliği ise sanat tesis eder. Sanat eğer burada birçok açılışa ya da sanatla ilgili etkinliğe iştirak ettiyseniz temel felsefemiz şudur: Allah kâinatı zerreden kürreye ya da genç neslin tabiriyle mikrodan makroya büyük bir ahenkle tanzim etmiş, düzenlemiş. İnsanın vazifesi de bu düzen içerisinde, bu tanzim içerisinde, bu ahenk ve senkron içerisinde ona dahil olmaktır. O sanatın farkına varmak ve ona kendi kararınca, kendi nispetince dâhil olmaktır. Sanat bundan ibarettir. Nitekim Necip Fazıl üstadın söylediği gibi “Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış. Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış” ifadelerini kullandı.

“Eserler satılık mı” diye soruyorlar

Şair ve yazar Özcan Ünlü ise sergiye ilişkin şunları söyledi:

“Bu salonda birbirinden güzel, birbirinden önemli sergilere şahitlik ediyoruz. Gönlümüz ister ki bu eserlerin bütün milletimizin beğenisine sunulsun. Bugün de üstatlarımız buradaydı. Onlarla sergi oluşturulurken gezdik. Her sergide olduğu gibi bu sergide de ‘Bu eserler satılık mı?’ diye sordular. Sanattan anlayan ve koleksiyonları olan arkadaşlardı bunlar. Bir atölye sergisi olduğuna onları inandıramadık. Demek ki çok doğru bir yoldayız. Herkesin emeğine sağlık.”

Olaylara yüzeysel bakmamayı öğretiyor

Sergiye öğrencileriyle birlikte katkı sunan kağıt rölyef eğitmeni Zekiye Sarıyar, “Bu tablolar, baktığınız her şeyin bir derinliği olduğunu hatırlatıyor. Bu sanat dünyada değişik isimler altında yapılıyor. Ülkelere göre şekilleniyor. Herkes kendine göre farklı çalışmalar yapıyor. İnsanların yaptıkları çalışmalardan kişilikleri hakkında da fikir sahibi olabiliyorsunuz. Bütün sanatlarda olduğu gibi kağıt rölyef de sabır istiyor. Sabır olmazsa bu işlerin hiçbiri yapılmıyor. İkinci ise bizim işimizde şöyle bir şey var, olaylara yüzeysel bakmamayı öğreniyorsun. Resim iki boyutluyken dümdüz görünüyor, sen onu hareket edilebilir bir hale getiriyorsun. Bir arka derinliğinin de olduğunu görüyorsunuz” diye konuştu.

Kültür taşımacılığı yapıyoruz

Kağıt rölyefin kat’ının modernize edilmiş hali olduğunu belirten Sarıyar, “Kağıt rölyef sanatında en ve boydan ibaret olan iki boyutlu resme derinlik vererek üç boyutlu hale getiriyoruz. Örneğin burada bir Esma-ül Hüsna var ve çalışması gerçekten çok zor. Eserleri ruhunuzu katarak yaptığınızda daha çok derinliği hissediyorsunuz. Bu sanatla aynı zamanda kültür taşımacılığı da yapıyoruz. Bu eserleri insanların ilgisini çekiyor ve öğrenmeye meylediyorlar. Ben aynı zamanda ahşap rölyef de yapıyorum. 10 yıldır burada olduğum için ESEV benim için ikinci bir aile oldu. Burada kursiyerler ve eğitmenler arasında çok güzle bir ilişki oluşuyor. Saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde güzel işler çıkarıyoruz” diye konuştu.